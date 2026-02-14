Sağlık turizminde yeni dönem: Bakanlıktan stratejik iş birliği hamlesi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Yapılan değişiklikle nitelikli insan kaynağının etkin kullanılması ve sağlık hizmeti sunum kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Personelin idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları netleştirilerek mali süreçlerin şeffaf ve izlenebilir olması sağlandı.

Yeni düzenleme sayesinde doktorlar ve sağlık personeli, kurumlar arasında planlı veya vaka bazlı olarak esnek şekilde görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmindeki konumunu güçlendirecek stratejik bir adımı hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği" ile Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri arasındaki iş birliği süreçleri yeniden tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık alanındaki küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir yönetmeliği yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip Sağlık Bakanlığı tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında köprü kurarak, nitelikli sağlık personelinin ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği” ile üniversite hastaneleriyle koordinasyon güçlendirildi. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve Resmi Gazete internet sitesinden alınmıştır.)

YÖNETMELİK NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yayımlanan yönetmelik, kurumlar arası bürokrasiyi azaltarak şeffaf, güvenli ve esnek bir çalışma modelini esas alıyor. Düzenlemenin getirdiği başlıca yenilikler şu şekilde:

ESNEK GÖREVLENDİRME MODELİ

Tabip, diş tabibi ve uzman sağlık personeli; iki kurum arasında planlı, süreli veya vaka bazlı (belirli bir ameliyat veya tedavi için) görevlendirilebilecek.

NET SORUMLULUK ÇERÇEVESİ

Hekimlerin ve personelin hizmet sundukları tesisteki idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları, herhangi bir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde açıkça belirlendi.

HASTA GÜVENLİĞİ VE KALİTE

Tüm klinik süreçlerin, uluslararası hasta güvenliği ve kalite standartlarından ödün verilmeden yürütülmesi yasal zemine oturtuldu.

MALİ ŞEFFAFLIK

"Bütçelerin ayrı olması" ilkesi korunarak, kurumlar arasındaki mali işleyişin tamamen şeffaf ve izlenebilir olması sağlandı.

HEDEF

Sürdürülebilir Küresel Başarı