Sağlık turizminde yeni dönem: Bakanlıktan stratejik iş birliği hamlesi | Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği” ile üniversite hastaneleriyle iş birliği modeli yeniden düzenlendi. Yeni sistemle sağlık turizminde esnek görevlendirme, net sorumluluk çerçevesi ve mali şeffaflık esas alınarak Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
- Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık turizmindeki yerini güçlendirmek amacıyla "Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği"ni Resmi Gazete'de yayımladı.
- Yürürlüğe giren yönetmelik, Sağlık Bakanlığı tesisleri ile üniversite hastaneleri arasındaki iş birliği süreçlerini yeniden tanımlıyor.
- Yeni düzenleme sayesinde doktorlar ve sağlık personeli, kurumlar arasında planlı veya vaka bazlı olarak esnek şekilde görevlendirilebilecek.
- Personelin idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları netleştirilerek mali süreçlerin şeffaf ve izlenebilir olması sağlandı.
- Yapılan değişiklikle nitelikli insan kaynağının etkin kullanılması ve sağlık hizmeti sunum kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmindeki konumunu güçlendirecek stratejik bir adımı hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği" ile Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri arasındaki iş birliği süreçleri yeniden tanımlandı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık alanındaki küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir yönetmeliği yürürlüğe koydu. Yeni düzenleme, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip Sağlık Bakanlığı tesisleri ile üniversite hastaneleri arasında köprü kurarak, nitelikli sağlık personelinin ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyor.
YÖNETMELİK NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Yayımlanan yönetmelik, kurumlar arası bürokrasiyi azaltarak şeffaf, güvenli ve esnek bir çalışma modelini esas alıyor. Düzenlemenin getirdiği başlıca yenilikler şu şekilde:
ESNEK GÖREVLENDİRME MODELİ
Tabip, diş tabibi ve uzman sağlık personeli; iki kurum arasında planlı, süreli veya vaka bazlı (belirli bir ameliyat veya tedavi için) görevlendirilebilecek.
NET SORUMLULUK ÇERÇEVESİ
Hekimlerin ve personelin hizmet sundukları tesisteki idari, mesleki ve hukuki sorumlulukları, herhangi bir belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde açıkça belirlendi.
HASTA GÜVENLİĞİ VE KALİTE
Tüm klinik süreçlerin, uluslararası hasta güvenliği ve kalite standartlarından ödün verilmeden yürütülmesi yasal zemine oturtuldu.
MALİ ŞEFFAFLIK
"Bütçelerin ayrı olması" ilkesi korunarak, kurumlar arasındaki mali işleyişin tamamen şeffaf ve izlenebilir olması sağlandı.
HEDEF
Sürdürülebilir Küresel Başarı
Sağlık Bakanlığı'nın attığı bu adım, yalnızca teknik bir düzenleme olarak değil, Türkiye'nin sağlık alanındaki uzun vadeli vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni model ile amaçlanan ise şu şekilde:
1. Uluslararası sağlık hizmetlerinde kurumsal koordinasyonun maksimize edilmesi.
2. Türkiye'nin sahip olduğu nitelikli insan kaynağının en etkin şekilde değerlendirilmesi.
3. Hizmet sunum kapasitesinin artırılarak daha fazla uluslararası hastaya ulaşılması.
4. Ülkemizin sağlık turizmindeki lider konumunun sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi.