Bilal Erdoğan Konya'da gençlerle bir arada: Tavsiyelerde bulundu soruları yanıtladı | “Evliliği geciktirmeyin”

"BATI ÜLKELERİNDE ÖZELLİKLE SOL KESİMLER FİLİSTİN KONUSUNDA EN ÖNDELER" Erdoğan, Filistin'e destek amacıyla yüz binlerin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen buluşmanın yalnızca belirli kesimlerin hassasiyetini yansıttığı yönündeki değerlendirmelere ilişkin şunları kaydetti: "Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler. Türkiye'de sol kesim yok. Hakikaten yok, çok trajikomik. Bütün dünya solu Filistin'i destekliyor. İspanya gibi bu konuda en önde olan ülkelerin böyle olmasının sebebi, sol iktidarının olması. Ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına çok sahip çıkardı ama bu dönemlerde o hassasiyeti göremiyoruz. Bütün dünyada sol bu davaya sahip çıkmasına rağmen ülkemizdeki solun bu işe sahip çıkmaması da Türkiye'deki bu hassasiyetin yayılmasının önünde engel oluyor. Filistin savunuculuğunun Türkiye'de belli bir kesimin meselesi olmadığını başarmamız lazım. Bizimle hiç görünmesinler, kendileri yapsınlar bir şekilde ama niye yapmıyorlar."

"KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜ YAKINDIR" Erdoğan, "dünyada zulüm altında bir Müslüman kalmasın"şuuruyla herkesin işinin en iyisini yapması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İmtihanlarımız, inişlerimiz ve zorluklarımız oluyor ama sabrettiğimiz zaman Rabb'im bizi her zaman başka mükafatlarla destekliyor. Onun için biz, 'Kudüs'ün fatihi kim olur, kaçıncısı olur' onu bilmekle yükümlü değiliz ama Kudüs elbette fethedilecek. Kudüs elbette yeniden Müslümanların elinde özgürlüğüne kavuşacak inancı ile hepimiz işlerimizi en iyisi olmak kaydıyla yaparsak evelallah, Kudüs'ün özgürlüğü yakındır." "SİYASİ BİR KARİYER HEDEFİM YOK" Bir öğrencinin kamuoyunda siyasi kariyerine ilişkin haberlerin yer aldığını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Kolay soruyu hemen aradan çıkarayım, siyasi bir kariyer hedefim yok. Sadece birileri bir şeyler çıkarınca böyle şöhret olduk diyelim ama geçecek inşallah, geçer o işler."diye konuştu.