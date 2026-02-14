Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul ve Senegal nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

Ayrıca karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ünal Eryılmaz atandı.