Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye’nin UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliği’ne İhsan Mustafa Yurdakul, Senegal Büyükelçiliği’ne Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınırken, yerine Ünal Eryılmaz getirildi.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul ve Senegal nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.
Ayrıca karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı ve bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ünal Eryılmaz atandı.