Başkan Erdoğan'ın Boğaziçi ziyareti öncesi provokasyon: Nefret söylemiyle eylem çağrısı demokratik hak değil suçtur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni kapsamında öğrencilerle bir araya gelecek. Açılışın yapılacağını öğrenen CHP yandaşı basınla birlikte sosyal medyadan örgütlenen marjinal gruplar izinsiz eylem çağrıları yaptı. Yetkililer programın üniversite dışı katılımla organize edildiği iddialarını ise yalanladı. Sosyal medya üzerinden hedef gösterme, şiddet çağrısı ve organize provokasyonun ise demokratik hak kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun suç olduğu belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni kapsamında öğrencilerle bir araya geliyor.
Program öncesinde bazı marjinal çevreler ve CHP yandaşı muhalif basın, Başkan Erdoğan'ın katıldığı programlarda uygulanan güvenlik önlemlerini olağanüstü gibi göstermeye çalışarak kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliyor.
NEFRET SÖYLEMİYLE EYLEM ÇAĞRISI
Sözde öğrenci gruplarının da sosyal medya üzerinden Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı nefret söylemi içeren eylem çağrıları yaptığı ortaya çıktı.
Öğrenci Kollektifleri adı altındaki marjinal gruplar, yaptıkları paylaşımlarda,"Üniversitemizi ablukaya teslim etmiyoruz! Öğrenciler, çocuklar, kadınlar ölürken sesi çıkmayanları; bu ölümlerin baş sorumlularını kampüsümüzde istemiyoruz! Kampüslerdeki ablukayı yıkacağız! Erdoğan defol!" ifadeleriyle provokasyon çağrısı yaptı.
CHP YANDAŞLARI MARJİNAL GRUPLARIN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
CHP yandaşı SÖZCÜ ve Cumhuriyet gazeteleri ile manşetten verdikleri haberlerle bu algıya hizmet etti.
SÖZCÜ, "Olağanüstü önlemler alındı"diyerek Erdoğan'ın her programında alınan önlemleri abartılı bir dille okuyucularına duyurdu.
Cumhuriyet gazetesi ise,"Öğrencilerin girişi yasaklandı, kampüs abluka altında!" ifadeleriyle marjinal grupların dilini kullandı.
ÜNİVERSİTE DIŞI KATILIM İDDİASI YALANLANDI
Öte yandan bazı çevreler, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programın üniversite dışı katılımla organize edildiği iddialarını gündeme taşıdı. Ancak yetkililer, etkinliğin yapılacağı salonda 40 kişilik protokolün dışında 300 konuğun bulunacağını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR
Programa yaklaşık 100 akademisyen, 55 öğrenci, 50 personel ve çok sayıda mezunun katılım sağladığı ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasının bazı çevrelerin provokatif söylemleriyle engellenmek istendiği değerlendiriliyor.
DEMOKRATİK HAK DEĞİL SUÇ
Başkan Erdoğan'ın üniversite ziyareti gerçekleştirmesinin devlet geleneğinin ve anayasal yetkinin doğal sonucu olduğu vurgulanırken, barışçıl eleştirinin demokratik hak olduğu hatırlatıldı. Sosyal medya üzerinden hedef gösterme, şiddet çağrısı ve organize provokasyonun ise demokratik hak kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun suç olduğu belirtildi. Öğrencilerin fikir beyanı ile marjinal yapıların kriz üretme çabalarının birbirine karıştırılmaması gerektiği ifade edildi.