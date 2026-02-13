Başkan Erdoğan'ın Boğaziçi ziyareti öncesi provokasyon: Nefret söylemiyle eylem çağrısı demokratik hak değil suçtur

ÜNİVERSİTE DIŞI KATILIM İDDİASI YALANLANDI Öte yandan bazı çevreler, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programın üniversite dışı katılımla organize edildiği iddialarını gündeme taşıdı. Ancak yetkililer, etkinliğin yapılacağı salonda 40 kişilik protokolün dışında 300 konuğun bulunacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi provokasyon

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR



Programa yaklaşık 100 akademisyen, 55 öğrenci, 50 personel ve çok sayıda mezunun katılım sağladığı ifade edildi. Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasının bazı çevrelerin provokatif söylemleriyle engellenmek istendiği değerlendiriliyor.



DEMOKRATİK HAK DEĞİL SUÇ

Başkan Erdoğan'ın üniversite ziyareti gerçekleştirmesinin devlet geleneğinin ve anayasal yetkinin doğal sonucu olduğu vurgulanırken, barışçıl eleştirinin demokratik hak olduğu hatırlatıldı. Sosyal medya üzerinden hedef gösterme, şiddet çağrısı ve organize provokasyonun ise demokratik hak kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun suç olduğu belirtildi. Öğrencilerin fikir beyanı ile marjinal yapıların kriz üretme çabalarının birbirine karıştırılmaması gerektiği ifade edildi.