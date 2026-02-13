Bakan Kurum’dan muhalefete deprem konutları tepkisi: "Yolsuzluğun kitabını yazdınız"

"YALANLARA KARŞI RAKAMLARLA KONUŞUYORUZ" Deprem konutlarının ödeme modelinin geçmiş afetlerde uygulanan sistemle aynı olduğunu vurgulayan Kurum, vatandaşın yük altına sokulmadığını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme modelini hatırlatan Kurum,"11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak" dedi. Peşin ödeme seçeneğine ilişkin de bilgi veren Kurum,"Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 80'e yakın bir indirim yapacağız, vatandaşlarımız 484 bin liraya evi satın alabilecekler" diye konuştu.

BELEDİYELER ÜZERİNDEN MUHALEFETE YÜKLENDİ Kurum, konuşmasının devamında muhalefet yönetimindeki belediyeleri örnek göstererek hizmet anlayışlarını kıyasladı: "Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet sizi de bizi de iyi bilir. Biz bugüne kadar vatandaşımızı zor durumda bırakmadık. Hep yanında olduk. Siz bu milleti hep yüz üstü bıraktınız, Buca'da lağım patlar, esnaf dükkanının önüne kaldırım taşını kendisi döşer, İzmir'de çöp dağları milleti canından bezdirir, İstanbul trafiği Hindistan'ı aratmaz, Ankara'da çeşmeden su akmaz." Kurum, eleştirilerini "Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını" sözleriyle sürdürdü.