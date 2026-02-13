Bakan Kurum’dan muhalefete deprem konutları tepkisi: "Yolsuzluğun kitabını yazdınız"
Kocaeli’de TOKİ kura törenine katılan Bakan Murat Kurum, deprem konutları üzerinden algı yürüten muhalefete sert çıktı. Kurum, "yatıyorlar kalkıyorlar bizi konuşuyorlar. 3 yıldır bölgeye uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar utanmadan kusur arama turuna çıkıyor." ifadelerini kullandı.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle, TOKİ'nin Kocaeli'de inşa edeceği 10 bin 340 konut için İzmit'te kura çekimi gerçekleştirildi.
- Bakan Kurum, konuşmasında muhalefetin deprem bölgesindeki konut çalışmaları ve finansman modeline yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
- Kurum, deprem bölgesinde 455 bin konutun tamamlandığını ifade etti.
- Deprem konutlarının faizsiz, sabit fiyatla, 18 yıl vadeli olacağını ve ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağını açıkladı.
- Bakan Kurum, konuşmasında muhalefet yönetimindeki belediyeleri hizmet eksikliği üzerinden eleştirdi.
Kocaeli'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek 10 bin 340 konut için kura çekimi, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni" ile gerçekleştirildi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve davetliler katıldı.
Törende konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarına yönelik eleştirilere sert yanıt verirken, ortaya konan sonuçların muhalefetin söylemlerini boşa çıkardığını söyledi.
"ASRIN İNŞASINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Deprem sonrası yürütülen çalışmaları hedef alan eleştirilere tepki gösteren Kurum, muhalefetin sahadaki tabloyu görmezden geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Asrın inşasına gölge düşürmeye çalışanlardan sıkıldık. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler Hatay'a, Maraş'a akın edip 'Siz bu işleri nasıl başardınız' diyerek bizi takdir ediyor, bizden akıl alıyor. Milletimiz 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun' diyor. Ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar utanmadan 11 ilimize gidip asrın inşasında kusur arama turları düzenliyor."
"455 BİN KONUT TAMAMLANDI, İDDİALAR ÇÖKTÜ"
Muhalefetin deprem konutları üzerinden yürüttüğü eleştirilerin sahadaki sonuçlarla karşılık bulmadığını dile getiren Kurum, yapılan çalışmaların somut verilerle ortada olduğunu söyledi.
"Hükümet enkaz altında kalır"söylemlerini hatırlatan Kurum, "455 bin konut bitti, ana muhalefetin sinir sistemi çöktü. Yatıyorlar kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar" dedi.
Konut finansmanı üzerinden yürütülen tartışmalara da yanıt veren Kurum, muhalefetin iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Günlerdir ne diyor? 'Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler' diye yalan söylüyor. Anlatıyoruz, ısrarla iftirasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"YALANLARA KARŞI RAKAMLARLA KONUŞUYORUZ"
Deprem konutlarının ödeme modelinin geçmiş afetlerde uygulanan sistemle aynı olduğunu vurgulayan Kurum, vatandaşın yük altına sokulmadığını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme modelini hatırlatan Kurum,"11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak" dedi.
Peşin ödeme seçeneğine ilişkin de bilgi veren Kurum,"Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 80'e yakın bir indirim yapacağız, vatandaşlarımız 484 bin liraya evi satın alabilecekler" diye konuştu.
BELEDİYELER ÜZERİNDEN MUHALEFETE YÜKLENDİ
Kurum, konuşmasının devamında muhalefet yönetimindeki belediyeleri örnek göstererek hizmet anlayışlarını kıyasladı:
"Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet sizi de bizi de iyi bilir. Biz bugüne kadar vatandaşımızı zor durumda bırakmadık. Hep yanında olduk. Siz bu milleti hep yüz üstü bıraktınız, Buca'da lağım patlar, esnaf dükkanının önüne kaldırım taşını kendisi döşer, İzmir'de çöp dağları milleti canından bezdirir, İstanbul trafiği Hindistan'ı aratmaz, Ankara'da çeşmeden su akmaz."
Kurum, eleştirilerini "Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını" sözleriyle sürdürdü.
KOCAELİ'YE 10 BİN 340 YENİ KONUT
Bakan Kurum,"Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında Kocaeli'de toplam 10 bin 340 konutun inşa edileceğini açıkladı. Buna göre 4 bin 800 konut Kocaeli merkezde, bin 750 konut Dilovası'nda, 90 konut Derince'de, bin 200 konut Körfez'de, 2 bin konut Gebze'de ve 500 konut Çayırova'da yapılacak.
Kurum, konuşmasını "İşte bugün de büyük bir heyecanla 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyamızda Ev Sahibi Kocaeli diyoruz" sözleriyle tamamladı.