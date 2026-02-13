Antalya ve İzmir'i sağanak vurdu: Dereler taştı yollar göle döndü | 7 ilçede okullar tatil edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası Ege ve Akdeniz'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. CHP yönetimindeki Antalya ve İzmir'de rögarlar patladı yollar göle döndü. Antalya'da 7 ilçede okullar tatil edilirken İzmir’de sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrası Ege ve Akdeniz'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
CHP YÖNETİMİNDE HER YAĞMUR AYNI MANZARA
CHP yönetimindeki Antalya ve İzmir'de rögarlar patladı yollar göle döndü.
7 İLÇEDE OKULLAR TATİL
Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu 7 ilçede okullar bugün tatil edildi.
Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı, bazı binalarda zemin kattaki evleri su bastı. Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alınarak 7 ilçe genelinde bugün eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayıldı.
ALANYA'DA DÜN GÜN BOYU ETKİLİ OLDU
Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı. İlçede sabah başlayan sağanak gün boyunca etkisini sürdürdü.
Sağanak, Dim ve Oba çaylarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.
Bu nedenle çayların etrafındaki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.
Yağış nedeniyle Çıplaklı Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkındaki istinat duvarı çöktü, park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan çukurda asılı kaldı.
İlçenin farklı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı.
İlçede yarın da sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu.
Dim ve Oba çaylarında incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, yağışların ilçede kritik seviyelere geldiğini söyledi.
İZMİR CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısının ardından gece saatlerinde kentte sağanak yağış etkili oldu. Kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.
FOÇA'DA SU BASKINLARI
Foça ilçesine bağlı Yeni Foça bölgesinde gece başlayan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şavklı Dere ve Sıcak Dere'nin taşması sonucu sahil şeridi, pazaryeri ve iç mahalle sokakları sular altında kaldı.
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı. İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken, sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı. Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.
Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor. Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.