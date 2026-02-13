87 milyonluk sahte polis şebekesi çökertildi: 22 kişi tutuklandı
Ankara merkezli soruşturma kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak mağdurları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi tutuklandı.
Giriş Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp mağdurları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.