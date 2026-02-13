87 milyonluk sahte polis şebekesi çökertildi: 22 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp mağdurları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

