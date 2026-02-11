Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma

AZINLIKLARIN SORUNLARI Başkan Erdoğan, bugün ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerini de Miçotakis ile bir kez daha paylaştığını dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL MESELELER Erdoğan, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'ın güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşılaştığını dile getirdi. Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almalarının müşterek menfaatlerine olduğunu düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Başbakan ile Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Bu konuda dünyanın önde gelen ülkelerinin, bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır. Bu vesileyle şunu bilhassa vurgulamak isterim. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. Bu tutumumuzu da savunmaya devam edeceğiz. 2025-2026 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi olan Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini Konseyin gündeminde tutacağına inanıyoruz. Keza, Suriye'de istikrarın tesisi ve bu kardeş ülkenin bölgede barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik. Bizim bu konuda üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için de ne derece mühim olduğu ortadadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesi temelinde ülkenin tüm bileşenlerinin kapsayıcı bir anlayışla geleceğe yürümesini ümit ediyoruz. İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamızın gerektiğine yürekten inanıyorum."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Kendisi ve heyeti adına gösterdiği konukseverlik için Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Miçotakis, "Ülkenizi her ziyaret ettiğimizde böyle sıcak bir konukseverlikle karşılaşıyoruz."dedi. Miçotakis, Ankara'da 6. YDİK toplantısı için bulunduklarını, bunun gerçekleşmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu toplantılar, iyi komşuluk ilişkilerinin, diyaloğun ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu hepimize göstermekte."ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkilerin ayrıntılı bir muhasebesini yapma fırsatı bulduklarını kaydeden Miçotakis, 2023'te stratejik bir tercihte bulunduklarını, iki ülke arasındaki temasları siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler olmak üzere üç ana unsur üzerinde geliştireceklerini belirlediklerini hatırlattı. "SON DERECE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK" Miçotakis, bugünkü görüşmelerde pozitif gündemin de ele alındığını belirterek, "Bu işbirliği çerçevesinde biz son derece önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Açık olan diyalog kanalları vesilesiyle aramızdaki konuları görüşme fırsatı bulduk." ifadelerine yer verdi. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde, sürdürülebilir ve geleceğe dönük bir ilişki tesis etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ve Yunanistan olarak aramızdaki sorunları soğukkanlılıkla ele almak zorundayız. Bu konuları kendi aramızda samimi bir şekilde görüşmeliyiz. Hatta bazı başlıklarda hemfikir olmayabiliriz."değerlendirmesinde bulundu. Miçotakis, Yunanistan olarak her zaman diyalogdan yana olduklarını belirterek, "İyi niyetle ve karşılıklı saygı çerçevesinde aramızdaki işbirliğini sürdüreceğiz. Ve inanıyorum ki bizim bu çabamız hali hazırda meyvelerini de vermeye başladı."ifadelerini kullandı. Birkaç hafta önce Atina'da pozitif gündem toplantısının yapıldığını ve buradan önemli sonuçlar elde edildiğini dile getiren Miçotakis, bugün de güven artırıcı önlemler kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin çeşitli bakanlarının katılımıyla birçok başlıkta uzlaşı sağlandığını ve farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi. Miçotakis,"Görünen o ki kısa süreli hızlı vize uygulamasının son derece önemli ve verimli sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yüz binlerce Türk vatandaşı dostumuz Yunan adalarını ziyaret etti. Bu vesileyle halklarımızın da birbirlerine daha yakınlaşmasını temin etme şansı bulduk. Biz tabii ki bunu Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma çerçevesinde gerçekleştirdik ve bu uygulamanın bu senede devam etmesi için çalışacağız."diye konuştu.