12 yıl önce reklam filminde görmüştük: O minikler büyüdü THY’nin misafiri oldular

Prof. Dr. Ahmet Bolat, reklamın çekildiği dönemdeki 274 uçaklık filonun bugün iki katına çıktığını ve şirketin o dönemki gençler gibi büyüdüğünü belirtti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, reklamın o dönemki çocuk yıldızları Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz ile bir araya geldi.

12 yıl önce Iğdır uçuşlarının başlatılmasına yönelik çekilen reklamda yer alan Elvan Büyükdursak, Kerim Ardıç, Nihat Küçüksolak ve Oğuzhan Yavuz, şiveleri ve hareketleriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanmıştı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat o günün reklam yıldızlarıyla bir araya geldi. Reklam filminin oyuncularıyla sohbet eden Bolat hatıra fotoğrafı da çektirdi. O günün yıldızları, "12 yıl önce bu reklam filmi bize güzel bir hatıra olarak kalmıştı" diyerek duygularını dile getirdi.

'THY DE ONLAR DA HAYAL ETTİ VE BAŞARDIK'

Bolat ise "Bu arkadaşlarımız Iğdır'a Türk Hava Yolları'nın inmesini hayal etti. 2014 yılında bu reklam filmi çekildiğinde filomuzda 274 uçağımız vardı. 12 senede iki katından fazla uçak olacak denilseydi kimse inanmazdı. Ama biz bunu Türk Hava Yolları olarak hayal ettik. Sadece Türkiye'de uçulmayacak şehir kalmasın değil, büyümeyi iki katı olacak şekilde hayal etmiştik. Böyle gençler büyüdüler THY'de büyüdü"dedi.