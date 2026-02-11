Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan fenomen Taner Çağıl itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ve fuhuş ağına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonlar dalga dalga yayıldı. İlk olarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da aynı soruşturma kapsamında hapsi boyladı. Ancak aylar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Çağlı itirafçı oldu. Yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilen Çağlı'nın ifadesinde çok sayıda isim verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı adresleri anlattığı belirtildi. Çağlı, Mehmet Akif Ersoy hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu.

'ARANMADIĞINI SÖYLÜYORDU'

Çağlı, ifadesinde, "Mehmet Akif Göcek'te tekneme geliyordu. Uyuşturucuyu İstanbul'dan getiriyordu. Kokaini uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu" dedi. Taner Çağlı'nın ifadesinde yer alan bir diğer bölümde ise sosyal ortamlara ilişkin iddialar dikkat çekti. Çağlı'nın, "Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" şeklinde beyanda bulunduğu öne sürüldü.