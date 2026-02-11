Uyuşturucu operasyonlarında yeni dönem: Yapay zeka analizi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde satan zehir tacirlerini 5 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izledi. Anlık bazı mesajlaşma programları ve sosyal medya platformlarını kullanan uyuşturucu madde satıcılarının uçtan uca şifreli gruplar kurarak sözde güvene dayalı "Kurye Sistemi" ağıyla veya bireysel olarak uyuşturucu madde satışı yaptıkları saptandı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Türkiye'de ilk defa "Yapay Zeka" destekli sistem ve analizler kullanıldı ve uyuşturucu madde ticaretleri tek tek tespit edildi. Ardın dan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 305 uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı.

Haber: Emir Somer ve Sena Uyaner