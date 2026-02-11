Son dakika: Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’da esrar maddesi tespit edildi
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ın saçında esrar maddesi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında skandalların patlak verdiği, uyuşturucu trafiğinin merkezi haline geldiği iddia edilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.
SAÇINDA ESRAR ÇIKTI
Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu madde test sonucu çıktı. Yıldırım'ın saçında esrar maddesi tespit edildi.