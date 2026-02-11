Şanlıurfa'da Türk bayrağına hakaret eden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yapan C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait video paylaşımını övücü nitelikte paylaşan K.T'yi gözaltına aldı.Bayrağa ve Atatürk’e hakarete af yok: Şüpheliler yakalandı
C.K'nin adresinde yapılan aramada, av tüfeği ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.