İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: Hafızlıkta Türkiye birincisi

Atama kararının ardından Çiftçi'nin Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptığı görüntüler ve hafızlık yarışmasındaki derecesi sosyal medyada gündem oldu.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu

Atama kararı sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçmiş dönemdeki videosu sosyal medyada gündem oldu. Bakan Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.

O VİDEOSU GÜNDEM OLDU

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına getirilen Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.

Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.