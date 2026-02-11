Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında arasında yeni anlaşmalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Külliye'de kabul etti. Türkiye ve Yunanistan arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi için 7 anlaşmaya imza atıldı.
Ankara bugün Atina'dan önemli bir konuğu ağırlıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'de. Miçotakis'in ziyaretine geniş bir heyet eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.
İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.
7 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI
Başkan Erdoğan ve Miçotakis, daha sonra anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye ve Yunanistan arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi için 7 anlaşmaya imza atıldı.
Bu arada Miçotakis, görüşmeye gelişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile tokalaştı.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Miçotakis'in ziyaretinde Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı yapılacak. Bu toplantının gündeminde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler olacak.
2025'te 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması konusunda atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda bölgesel güvenlik ve jeopolitik gelişmeler ile küresel meseleler konusunda görüş alışverişi yapılması ve özellikle NATO misyonu ve Avrupa'nın güvenlik öncelikleri karşısında Türkiye'nin katkısının görüşülmesi bekleniyor.
MUTABAKAT METİNLERİ İMZALANACAK
Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın son dönemde sürdürdüğü pozitif gündem diplomasisi ve güven artırıcı önlemler süreci değerlendirilecek. Ayrıca toplantı çerçevesinde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için ticaret, ekonomi, kültür, eğitim ve sosyal işbirliği alanlarını kapsayan çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.
ÇÖZÜM İÇİN DİYALOG
Ankara, Atina ile Kıbrıs, Ege Adaları, Doğu Akdeniz gibi sorunların çözümünde iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog zemininde kalınmasını önceliklendiriyor. Başkan Erdoğan, 2023'ün sonunda Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi. Türk ve Rum azınlıkların statülerinin iyileştirilmesi konusu da bu ziyaret çerçevesinde ele alındı.
7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflendi. Normalleşme süreci kapsamında karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etti. 2024 yılında Yunanistan Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahatleri için kısa dönemli ziyaret vizesi uygulamasını yürürlüğe koydu. Erdoğan ile Miçotakis, BM Genel Kurulu ile NATO Zirvesi marjında da görüşmeler gerçekleştirdi.