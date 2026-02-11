Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında arasında yeni anlaşmalar

Ankara bugün Atina'dan önemli bir konuğu ağırlıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'de. Miçotakis'in ziyaretine geniş bir heyet eşlik etti. AHaber CANLI YAYIN BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.

İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti. 7 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI



Başkan Erdoğan ve Miçotakis, daha sonra anlaşmaların imza törenine katıldı. Türkiye ve Yunanistan arasında hedeflenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi için 7 anlaşmaya imza atıldı. Bu arada Miçotakis, görüşmeye gelişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile tokalaştı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.