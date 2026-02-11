Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel’le birlikte CHP'de çalışma ortamı kalmadı

Özlem Çerçioğlu

İMARA AYKIRILIĞA KARŞI ÇIKTIK DİYEÇİRKİN İFTİRALARAMARUZ BIRAKILDIM

SABAH'tan Tuba Kalçık'a konuşan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çalışma ortamının kalmadığını gördüğü için partiden ayrıldığını belirtti.



"İmara aykırılığa karşı çıktım diye çirkin iftiralara maruz bırakıldım" diyen Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:



"Kuşadası Belediyesi; Kuşadası Merkezi kapsayan 565 futbol sahası büyüklüğünde bir alan için imar planı revizyonu talep etti. Yasa gereği, bu revizyon önce Kuşadası Belediye Meclisi'nde, sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Kuşadası Belediye Meclisi'nin kabul ettiği bu revizyon, kanuna aykırılıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yalnızca CHP'li Kuşadası meclis üyelerinin karşı oyuyla (kabul talebiyle) reddedildi. Bir CHP'li ilçe belediyesinin teklifinin, CHP'li bir büyükşehir meclisince reddedilmesi takdir edersiniz ki çok sık rastlanan bir durum değildir. İşte tam da bu ret kararından sonra bir kısım medyada bana ve aileme yönelik çok ağır hakaretler başladı. Bu hakaretler öyle bir düzeye ulaştı ki; 9 Nisan 2025 tarihinde, yanımda mesleği şehir plancılığı olan genel sekreterim ve bir başka belediye bürokratımızla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e giderek bu durumu anlattık. Bu revizyonu neden reddettiğimizi, bu retten sonra nasıl hakaretlere maruz bırakıldığımı kendisine ifade ettik. Kendisi ne yazık ki hiçbir makul tepki vermedi, yalnızca dinlemekle yetindi. Kısa bir süre sonra da bir Aydın ziyareti gerçekleştirdi.