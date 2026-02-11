AK Parti ramazan ayında sahaya iniyor: "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir"

Ramazan programları kapsamında Gazze'deki insani duruma dikkat çekilecek ve deprem şehitlikleri ziyaret edilecek.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler evlerinde ziyaret edilecek.

AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri 81 ilde şehit yakınları, gaziler, engelliler ve yetim çocuklarla iftar buluşmaları gerçekleştirecek.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, ramazan ayında Türkiye genelinde vatandaşların evlerine misafir olacak ve talepleri dinleyecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ramazana özel hazırladıkları çalışma programını partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Başkan Erdoğan talimatı verdi. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

AK Parti'nin ramazan programları "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir"sloganıyla yürütülecek.

Program kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarla "Yeni Evim, İlk İftarım"programları düzenlenecek. Bu kapsamda deprem sonrası konutları tamamlanarak teslim edilen ailelerle ilk iftar sofraları kurulacak, ramazan bereketi ve dayanışma aynı sofrada paylaşılacak.

EVLİLİK KREDİSİ DESTEĞİNDEN YARARLANAN GENÇ ÇİFTLER EVLERİNDE ZİYARET EDİLECEK

Ramazan süresince AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat mensuplarının katılımıyla 81 ilde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.