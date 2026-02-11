AK Parti ramazan ayında sahaya iniyor: "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Teşkilat Başkanlığınca ramazan ayında sahaya iniyor. Özel hazırlanan programlar kapsamında Türkiye genelinde vatandaşların evlerine misafir olunacak, talepler ve öneriler ilk ağızdan dinlenecek. AK Parti'nin ramazan programları "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" sloganıyla yürütülecek.
Hızlı Özet Göster
- AK Parti Teşkilat Başkanlığı, ramazan ayında Türkiye genelinde vatandaşların evlerine misafir olacak ve talepleri dinleyecek.
- 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarla 'Yeni Evim, İlk İftarım' programları düzenlenecek.
- AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri 81 ilde şehit yakınları, gaziler, engelliler ve yetim çocuklarla iftar buluşmaları gerçekleştirecek.
- Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler evlerinde ziyaret edilecek.
- Ramazan programları kapsamında Gazze'deki insani duruma dikkat çekilecek ve deprem şehitlikleri ziyaret edilecek.
AK Parti Teşkilat Başkanlığınca ramazan ayına özel hazırlanan program kapsamında Türkiye genelinde vatandaşların evlerine misafir olunacak, talepler ve öneriler ilk ağızdan dinlenecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ramazana özel hazırladıkları çalışma programını partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.
Sunumun ardından ramazan programlarının onaylanarak hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
AK Parti'nin ramazan programları "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir"sloganıyla yürütülecek.
Program kapsamında 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşlarla "Yeni Evim, İlk İftarım"programları düzenlenecek. Bu kapsamda deprem sonrası konutları tamamlanarak teslim edilen ailelerle ilk iftar sofraları kurulacak, ramazan bereketi ve dayanışma aynı sofrada paylaşılacak.
EVLİLİK KREDİSİ DESTEĞİNDEN YARARLANAN GENÇ ÇİFTLER EVLERİNDE ZİYARET EDİLECEK
Ramazan süresince AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat mensuplarının katılımıyla 81 ilde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.
"Gönül Sofraları" programları kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar buluşmaları düzenlenecek.
Yetim çocuklara yönelik özel iftar programlarının yanı sıra, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler evlerinde ziyaret edilerek, iftar sofralarında bir araya gelinecek.
TEŞKİLAT BİNALARI İLE EV VE İŞ YERLERİ RAMAZAN SÜSLEMELERİYLE DONATILACAK
İl ve ilçe teşkilat binaları ile ev ve iş yerleri ramazan süslemeleriyle donatılarak şehirlerde ramazan atmosferi oluşturulacak.
Ramazan boyunca camilerde ve teşkilat mekanlarında mukabele programları yapılacak, teravih sonrası çay sohbetleriyle mahallelerde samimi buluşmalar gerçekleştirilecek.
Üniversitelerde kampüs iftarları, gençlik çadırları ve öğrenci programlarıyla gençlere yönelik çalışmalar yürütülecek.
GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ DRAMA DİKKAT ÇEKİLECEK
Programlar kapsamında Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekilecek. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu deprem şehitlikleri ziyaret edilerek, aziz şehitler dualarla yad edilecek.
Ramazan boyunca gerçekleştirilecek programların ardından, sahada edinilen tespitler doğrultusunda ulusal ve yerel basının katılımıyla basın toplantıları düzenlenecek, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
Programlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Büyükgümüş'ün koordinasyonunda, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek.