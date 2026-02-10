Sahte ihbarla vurgun savcıdan döndü: Usulsüzlük yapan polisler ve avukat enselendi

İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, Fatih'teki bir döviz bürosuna yaptıkları aramada 400 bin dolar ve 300 bin euro ile 2 kilogram maddeye el koydu.

Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bu kez polisleri usulsüzlük yaparken yakaladı. İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, bir döviz bürosunun ofisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını iddia ederek savcılıktan arama kararı talebinde bulundu. Talebi kabul eden savcılık, Şişli'de değil de Fatih ilçesinde arama yaptığını fark ettiği polisleri yakın markaja aldı.

Hedeflerindeki döviz bürosunun ofisine baskın yapan polisler, uyuşturucu olabileceği düşünülen 2 kilogram madde, 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, maddelerin uyuşturucu çıkmaması üzerine serbest kaldı ancak polislerin iade ettiği paradan yaklaşık 31 milyon lira eksik çıktı. Polislerin parayı uhdelerine geçirdikleri kamera kayıtlarıyla ortaya çıkınca savcılık harekete geçti ve 1'i avukat, 1'i polis 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bu kez polisleri usulsüzlük yaparken yakaladı (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

Şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.'nın şüphelilerle birlikte ekip otosuyla Kumpkapı Karakolu'na gittikleri, burada çantadaki paranın yapılan sayımında 190 bin euro ve 190 bin dolar olduğu tespit edildi (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

KARAKOLDA PARA EKSİK ÇIKTI

Aramaya ilişkin kayıtları inceleyen savcılık, avukat ve polis memurlarının birçok şüpheli hareketini saptadı. Görüntülerde, şüpheli Avukat Kan'ın elinde eldiven ve çantasıyla maddenin bulunduğu yere birçok kez girip çıktığı, daha sonra da aramaya eldivensiz devam ettiği görüldü. Kamera görüntülerinde Avukat Oğuzhan Kan'ın, polislerle sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu kısma geçtiği, şüpheli polis memuru Yusuf'un uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeleri bularak polis memuru Vasfi'ye getirdiği yer aldı.