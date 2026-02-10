O küfürlerin hesabını vereceksin! Bu yapıdan kendinizi kurtarın çağırısı

CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Özarslan'a WhatsApp üzerinden gönderdiği öne sürülen hakaret, tehdit ve küfür içerikli mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Özarslan'ın şahsı ve ailesinin hedef alındığı, ağır ifadelerle tehdit edildiği görülürken, yaşananlar CHP'deki iç gerilimi ve liderlik tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı. Özarslan, Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Özarslan'ın istifası, CHP'de son yılların en sert iç krizlerinden biri olarak değerlendirilirken, Ankara siyasetinde de büyük yankı uyandırdı. Özel ise konuya ilişkin olarak "CHP'ye yakın gazetecilere 'Defol git' demiş olabilirim" diyerek adeta kamuoyuyla dalga geçti.

KURUM ZİYARETİ KRİZİ TETİKLEDİ

İstifa sürecinin arka planında, Özarslan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin bulunduğu belirtildi. Özarslan, Murat Kurum ile ilişkisinin eskiye dayanan okul ve mesai arkadaşlığı olduğunu ve bir algı operasyonu yapıldığını vurguladı.

ANNEME LAF SÖYLETMEM...

Ailesine yönelik hakaret iddialarını sert sözlerle dile getiren Özarslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"Benim aileme yapılan saldırıları göz ardı etmeyeceğim. Ben onurlu, şerefli, Müslüman Türk evladıyım. Benim hacı anneme 'kötü kadın', rahmetli babama yokmuş gibi muamele yapan, o 'p*ç' lafının hesabını soracağım."

ÖZEL'DEN BOMBALAR

Özgür Özel'in mesajlarda yazdığı küfürlü mesajlardan bazıları şöyle:

G*tünü kurtarmaya çalışıyorsun.

Alçak köpek!

S*ktir git!

Hak ettiğin yeri buldun, s*ktir git.

Karaktersiz p*ç!

Seni doğuran ana senden utanır.

Haber:Tolga Özlü