Kayseri'de vatandaşın Epstein'a olan benzerliği hayatını kararttı!
Kayseri’de dış görünüşü nedeniyle sapkın milyarder Jeffrey Epstein’e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskıya daha fazla dayanamadı. Özdemir, tepkiler sonrası şehri terk ederek Ankara’ya gitti.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Kayseri'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'a benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskı nedeniyle şehri terk etti.
- Özdemir, sosyal medya paylaşımında halkın bakışları ve komşularından rahatsız olduğunu belirtti.
- Rıfat Özdemir, Ankara'ya döneceğini ve ortam yatışana kadar bir hafta boyunca evden çıkmayacağını açıkladı.
Kayseri'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'a benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskının ardından şehirden ayrıldı.Epstein'e benzeyen Kayserili adam şehri terk etti
ŞEHRİ TERK ETTİ
Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi.
'DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM'
Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi.