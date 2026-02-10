Kayseri'de vatandaşın Epstein'a olan benzerliği hayatını kararttı!

Rıfat Özdemir, Ankara'ya döneceğini ve ortam yatışana kadar bir hafta boyunca evden çıkmayacağını açıkladı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi.

Rıfat Özdemir. (Görsel İHA'dan alınmıştır)

'DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM'

Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi.