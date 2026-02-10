Dışişleri Bakanı Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...