AFAD açıkladı: Erzincan Kemah’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Kemah ilçesinde gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

  • Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • AFAD verilerine göre sarsıntı saat 00.38’de kaydedildi.
  • Yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Kemah ve çevre ilçelerde hissedildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 00.38'de kaydedildi.

Yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kemah başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2026-02-11 00:38:2839.70538.806677.02MW4.1Kemah (Erzincan)
2026-02-11 00:26:4139.2741728.049725.89ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-11 00:20:2739.6716733.756.25ML1.2Keskin (Kırıkkale)
2026-02-11 00:15:1239.1472228.326946.98ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-10 23:45:5339.2436129.0202812.7ML1.8Simav (Kütahya)
2026-02-10 23:41:5140.6338932.843897.0ML1.0Kızılcahamam (Ankara)
2026-02-10 23:36:2839.2361129.006677.38ML1.6Simav (Kütahya)

