AFAD açıkladı: Erzincan Kemah’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Kemah ve çevre ilçelerde hissedildi.

AFAD verilerine göre sarsıntı saat 00.38’de kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2026-02-11 00:38:28 39.705 38.80667 7.02 MW 4.1 Kemah (Erzincan) 2026-02-11 00:26:41 39.27417 28.04972 5.89 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-11 00:20:27 39.67167 33.75 6.25 ML 1.2 Keskin (Kırıkkale) 2026-02-11 00:15:12 39.14722 28.32694 6.98 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-10 23:45:53 39.24361 29.02028 12.7 ML 1.8 Simav (Kütahya) 2026-02-10 23:41:51 40.63389 32.84389 7.0 ML 1.0 Kızılcahamam (Ankara) 2026-02-10 23:36:28 39.23611 29.00667 7.38 ML 1.6 Simav (Kütahya)