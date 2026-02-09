Garipoğlu’nun yalı partilerinde ‘Barmen’ depremi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının firari ismi Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın, Yeniköy'deki yalı partileriyle ilgili geçtiğimiz günlerde itiraflarda bulunmuştu. İtiraflara bir yenisi daha eklendi ve bir barmen daha itirafçı oldu. Ozan Kılıç isimli barmenin ifadelerine ulaşıldı. Garipoğlu'nun yalısında barmenlik yapan itirafçı Kılıç, uyuşturucu partilerini anlatarak, yalıdaki partilere katılan ünlü isimleri tek tek sıraladı.

Partilerde yaşananları anlatan Kılıç, "Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu isimli kBu partiler bazen 24 saat bazen 120 saate kadar sürüyordu. Çalışmam karşılığında günlük 5 bin TL ücret alırdım. Buradaki ortamı anlatacak olursam, tuvalet tezgahlarında uyuşturucu madde olan kokain kalıntılarını sıklıkla görürdüm. Katılımcılar uyuşturucu madde kullanırlardı. Telefonlarımız kilitli dolapta olup parti esnasında çıkartmak yasaktı" ifadelerini kullandı. Odalara katılımcıların 5-6 kişilik gruplar halinde girdiğini ve çalışanların odalara girişinin yasak olduğunu söyleyen barmen, "Ücret konusunda Kasım Garipoğlu'nun şoförü bizimle muhatap olurdu" dedi.

15 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Partilere katılan ünlü isimleri de sıralayan Kılıç, şu isimlerin partilerde bulunduğunu öne sürdü: Şevval Şahin, Burak Ateş, Fatih Garipoğlu, Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Derin Talu, Sima Tarkan, Mert Ayaydın, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül Şeynova, Seray Kurt ve Bilge Yenigül.

Haber: Batuhan Altunbaş