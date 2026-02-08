TÜVTÜRK istasyonunda dehşet: Polis memurunun son sözleri yürekleri dağladı
Ankara’daki TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda park lambası nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin (44), kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Keskin’in ameliyat öncesi eşine söylediği “Çocuklarıma iyi bak” sözleri yürekleri dağladı.
Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından yaşamını yitiren polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi Emel Keskin, olayın ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Keskin, eşinin araç muayenesi sırasında başlayan tartışmanın kısa sürede linç girişimine dönüştüğünü belirterek, yaşananların kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu söyledi.
Keskin, eşinin pazartesi günü araç muayene istasyonuna gittiğini aktararak, park lambası nedeniyle yaşanan tartışmayı şu sözlerle anlattı:
"Aracın park lambasının yanmadığını söylüyorlar. Eşim tekrar dışarı çıkıp arabayı çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor."
"DIŞARIDAKİ KAMERA BİZİ İLGİLENDİRMEZ DEDİLER"
Eşinin durumu anlatmasına rağmen görevlilerin tutumunun alaycı olduğunu savunan Keskin, şöyle devam etti:
"'Park lambam yanıyor' diyor. İçerideki görevi şahıslar 'Artık geçti, burada kamera kaydı vardı; ama şu an yapacak bir şey yok. Dışarıdaki kamera bizi ilgilendirmez' diyerek, eşimi gönderiyorlar. Ama alay eder bir şekilde 'Geçmiş olsun, yarın tekrar gelirsiniz' diyorlar."
Yetkiliyle görüşmek isteyen eşinin bir kadın mühendise yönlendirildiğini söyleyen Keskin, tartışmanın burada büyüdüğünü belirtti:
"Eşim bayanın yanına gidiyor, orada onunla konuşurken bir ağız dalaşı meydana geliyor ve sonucunda 20–30 kişi toplanıp eşimi darbetmeye başlıyorlar."
"ARACI BİLEREK EŞİMİN ÜZERİNE SÜRDÜLER"
Eşinin darp sırasında bilincinin açık olduğunu dile getiren Keskin, olayın istasyon dışında da devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Sonra eşim tekrar dışarı çıkıyor, darp raporu almak için eline telefonu alıyor, 112'yi arıyor. Bu esnada biri eşimin üstüne doğru arabayı sürüyor. Hatta kamera kayıtlarında eşimin ayağının ezildiği gözüküyor."
Keskin, eşinin telefonla konuştuğu sırada araçtan inen bir kişinin eşine yumruk attığını da anlattı:
"Sonra eşim telefon görüşmesi yaparken araçtan inen şahıs şiddetli bir şekilde eşime bir yumruk atıyor. Eşim bu yumruk darbesiyle sarsılıyor."
"BEYNİMDE KANAMA VAR, BENİ AMELİYAT EDECEKLER"
Darp sonrası eşinin ambulansla hastaneye götürülmediğini vurgulayan Keskin, Melih Okan Keskin'in kendi aracıyla hastaneye gittiğini söyledi. Eşiyle son konuşmalarını da şu sözlerle anlattı:
"'Beynimde kanama varmış, beni ameliyat edecekler' dedi. Doktor bana eşimin beyninde 7 milimlik bir kayma olduğunu, kanamasının olduğunu, açık bir ameliyat olacağını söyledi."
Ameliyat öncesi yaşananları aktaran Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak 'Seni seviyorum, kendine iyi bak, çocuklarıma iyi bak' dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi."
"BİR YUMRUKLA ÖLECEK BİR İNSAN DEĞİLDİ"
Eşinin 44 yaşında olduğunu ve iki gün önce doğum gününü kutladıklarını söyleyen Keskin, olayda sadece bir kişiden değil, tüm sorumlulardan şikayetçi olduğunu vurguladı:
"Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi. Hayatının baharında gitti. Ardında 2 çocuğunu bıraktı."
"OLAY ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR" İDDİASI
Olayla ilgili yalnızca bir kişinin tutuklandığını ifade eden Keskin, sürecin eksik yürütüldüğünü savundu:
"Firma 'Bizim personelimiz değil' diyor. Hayır, kendi personelleri. 20 kişinin darbettiği bir insan orada tek başına bırakılıyor. Kocaman bir şirket olayı örtbas etmeye çalışıyor."
ADLİ SÜREÇ VE RESMİ AÇIKLAMALAR
Polis memuru Melih Okan Keskin için dün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜVTÜRK ise yaptığı açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen çalışanların iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi. Açıklamada, "şiddet içeren davranışlara müsamaha gösterilmeyeceği" vurgulandı ve adli sürece tam destek verildiği belirtildi.