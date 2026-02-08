TÜVTÜRK istasyonunda dehşet: Polis memurunun son sözleri yürekleri dağladı

"BEYNİMDE KANAMA VAR, BENİ AMELİYAT EDECEKLER"

Darp sonrası eşinin ambulansla hastaneye götürülmediğini vurgulayan Keskin, Melih Okan Keskin'in kendi aracıyla hastaneye gittiğini söyledi. Eşiyle son konuşmalarını da şu sözlerle anlattı:

"'Beynimde kanama varmış, beni ameliyat edecekler' dedi. Doktor bana eşimin beyninde 7 milimlik bir kayma olduğunu, kanamasının olduğunu, açık bir ameliyat olacağını söyledi."

Ameliyat öncesi yaşananları aktaran Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak 'Seni seviyorum, kendine iyi bak, çocuklarıma iyi bak' dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi."