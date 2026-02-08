Mevzubahis kredi notu: Devlet bankaları bahis sitelerine para aktarım sekmelerini kaldırdı

Yasa dışı kumar kadar yasal izinler çerçevesinde faaliyet gösteren bu sitelere erişimi de zorlaştıran kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'ndaki 7 öncelik alanından olan "finansal sistemde önleme" başlığı altında alındığı öğrenildi.

"MAKUL ŞÜPHE" SAYILACAK

Kamu bankalarını engellediği ancak özel bankalar aracılığıyla hala para yatırmanın mümkün olduğu şans oyunu sitelerinin "Altılıganyan.com, atyarışı. com, bilyoner.com, birebin.com, bitalih. com, eküri.com, hipodrom.com, misli. com, nesine, oley.com, sondüzlük.com, TJK, 4nala.com" olduğu belirtildi. Ayrıca bankalardan şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler "kumar bağımlısı" olarak değerlendirilerek bankalara yaptıkları kredi başvurularında kredi notları düşecek ve talebin olumsuz neticelendirilme oranı artacak. "Makul şüphe" kapsamında bu kişilerin alacakları krediyi kumar işlemleri için kullanılacağı varsayılacak.

Haber: Barış Şimşek