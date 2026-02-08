Hamas'tan Doha'da Türkiye'ye teşekkür! Gazze'de son durum ne? Halid Meşal "İsrail anlaşmayı ihlal ediyor" diyerek açıkladı

Hamas lideri, İsrail'in sadece Filistin için değil tüm bölge için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu ve İslam dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Meşal, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuk rollerinden dolayı teşekkür etti.

Meşal, Gazze'nin geleceğine ilişkin dış vesayet ya da yabancı yönetimi kabul etmeyeceklerini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanacağını vurguladı.

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Doha'daki 17. El Cezire Forumu'nda İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında Ramazan öncesi Refah Kapısı açıldı. Ancak İsrail anlaşmayı ihlal edip Gazze Şeridi'ne dönük saldırılarını sürdürüyor. Hamas 'ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. El Cezire Forumu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen özel oturumda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas ve diğer Filistinli grupların Gazze'nin yeniden imarı ve mevcut sorunlara çözüm bulunması amacıyla geniş çaplı bir siyasi hareketlilik içinde olduğunu belirten Meşal, Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Filistin devletinin tanınmasının olumlu bir adım olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ve İsrail'in durdurulması için uluslararası kamuoyunun özenle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR Gazze'deki son gelişmelere değinen Meşal, "Gazze'de soykırım savaşı durdu ancak acılar ve ihlaller sona ermedi. Batı Şeria'da da İsrail'in baskıları ve ihlalleri sürüyor. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor." dedi.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: ʺGazze’de savaş durdu ancak ihlaller sona ermediʺ (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır)



"AKSA TUFANI DÜNYANIN GÖZÜNÜ TEKRARDAN FİLİSTİN DAVASINA ÇEVİRMİŞTİR"



Meşal, 7 Ekim 2023'te başlayan ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırdıkları sürecin Filistin meselesini yeniden bölgesel ve uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdığını savunarak, "Filistin davasını aşmak artık mümkün değil, çözümü bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksa Tufanı dünyanın gözünü tekrardan Filistin davasına çevirmiştir." diye konuştu.

"FİLİSTİN, FİLİSTİNLİLERİNDİR"



Gazze'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meşal, dış vesayet ya da yabancı yönetim anlayışını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Gazze halkınındır, Filistin Filistinlilerindir ve kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz."ifadelerini kullandı.

Hamas hareketinin silahsızlandırılması tartışmalarına da değinen Meşal, işgal altında silahsızlanmanın Filistin halkını savunmasız bırakacağını vurguladı.

Meşal silahsızlandırma çağrıları ile ilgili, "Tuhaf bir paradoks şu ki, işgal altındaki Filistin halkı silahsızlandırılırken, Gazze'deki çetelerden Ebu Şebab ve benzerleri milislerin silahları meşrulaştırılıyor." diye konuştu.

Öte yandan, Meşal, Gazze'nin yeniden imarı ve insani yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılması için çatışmaların yeniden başlamasını engelleyecek bir ortamın oluşturulması gerektiğini kaydetti.

İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdüren Meşal, uluslararası kamuoyunda İsrail'e yönelik tepkilerin arttığını ve özellikle üniversiteler ile sosyal medya platformlarında bu yönde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.