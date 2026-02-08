CHP'li İmamoğlu'nun siyasi mimarı Hüseyin Gün'ün USB belleğinden FETÖ ortaklığı çıktı!

Bellekte, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili Türk ve ABD yetkilileri arasında gerçekleştirilen yazışmaların bulunduğu belirtildi. Gülen'in iade süreciyle ilgili iki ülke devlet görevlilerinin yaptığı yazışmaları, Gün'ün irtibatlı olduğu istihbarat birimlerinden temin etmiş olabileceği kaydedildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

DARBE UÇUŞLARI

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı, sonra Ankara Esenboğa'da ve akşam da Sabiha Gökçen Havaalanı'nda baz veren Gün'ün, FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan ile de irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. İddianamede, FETÖ'ye üye olma suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Sezgin Yılmaz ve Ramazan Demiryürek'in de yine Gün ile irtibatlı olduğu anlatıldı. Gün'ün yurt dışı operatörlerine kayıtlı GSM hatlarında yapılan incelemede bu şahıslarla defalarca iletişim kurduğu da saptandı.

Haber:Atakan Irmak