CHP belediyeciliğinde rüşvet çarkı! Otelden haraç isteyen zabıta gözaltında

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y., bir otel sahibinden ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.