CHP belediyeciliğinde rüşvet çarkı! Otelden haraç isteyen zabıta gözaltında
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde görev yapan bir zabıta memuru, ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y., bir otel sahibinden ruhsat işlemleri karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
RUHSAT İŞLEMLERİ İDDİASI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, zabıta memuru B.Y. hakkında otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA TALİMATI
Açıklamada, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği, bu çerçevede B.Y.'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.