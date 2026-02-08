Bodrum'da eşini ve kızını öldüren paralı asker Türkiye'ye iade edildi! 9'u kırmızı bültenli 15 suç makinesi yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 6 suçlu, Türkiye'ye getirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok" ifadelerini kullandı.



Türkiye iade edilen suçlular arasında eski eşi Rus Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'yı Bodrum'da öldürüp sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic de var.

Kuslevic için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kuslevic, önceki gün Türkiye'ye getirilip iade edildi ve İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı. Kuslevic, SEGBİS aracılığıyla Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk ifadesini verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Kuslevic, "Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum" dedi. Andrej Kuslevic'in, 1 Nisan'da görülecek duruşma için Bodrum'a getirileceği

bildirildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:



"15 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK"

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9,

❌ Ulusal Seviyede Aradığımız yurdışındaki 6 Suçluyu,

GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(4), KARADAĞ(2), AZERBAYCAN, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız;

-"Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme" suçlarından aranan A.K. isimli şahıs ALMANYA'da, (Bodrum'da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya'da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)

-"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan İ.A. isimli şahıs ALMANYA'da,

-"Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme" suçlarından aranan M.D. isimli şahıs ALMANYA'da,

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Uyuşturucu Madde İhraç Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs KARADAĞ'da,

-"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit" suçlarından aranan G.A. isimli şahıs KARADAĞ'da,

-"Dolandırıcılık" suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA'da,

❌Ulusal Seviyede Aradığımız;

-"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. isimli şahıs ALMANYA'da,

-"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs YUNANİSTAN'da,

-"Kasten Öldürme, Yaralama" suçlarından aranan N.U. isimli şahıs AZERBAYCAN'da,

-"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan A.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Hırsızlık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok.

#TürkiyeninHuzuru