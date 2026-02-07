Milli uçağımız KAAN’ın en büyük özelliği radarlara yakalanmaması

TUSAŞ'ın üreteceği Millî Muharip Uçak KAAN manşetlere çıktı... Endonezya, 5. nesil KAAN'dan 48 adet satın alacağını açıkladı. Ardından Katar, Mısır, Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de KAAN için sıraya girdi. Toplam 13 ülkenin KAAN'ı savunma sanayii için planladığı kesinleşti. Amerikan National Security Journal, "Türkiye'nin bağımsız savunma sanayi projesinin önemli çalışmalarından KAAN dengeleri değiştirecek. Birçok ülke KAAN için türkiye ile masada" diye yazdı. "Defensa.com" adlı internet sitesi de bir kez daha KAAN'ı göklere çıkardı. Defensa. com, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin liderliğinde çok özel bir uçak havada... "Hayalet" olarak tanımlanan 5'inci nesil savaş uçağı ve radar görünmezlik yetenekleri ile geliyor" yorumunu yaptı. İtalyan Panorama dergisinde çıkan haberde de Türkiye'nin hava gücünün korkuttuğunu belirtti. Fransız medyası da KAAN'ın savaş stratejilerini değiştirecek bir oyuncu olduğunu ifade etti.

ÖZELLİKLERİ



Uzunluk: 22.9 m

Yükseklik: 5.5 m

Kanat açıklığı: 14.2 m

Boş ağırlık: 11,000 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 25,000 kg

Motor: 2 adet turbofan

Maksimum hız: Mach 2+

Menzil: 1,600 km (dahili yakıt ile), 4,000 km (harici yakıt tanklarıyla)

Silah Sistemleri: Dahili silah yuvaları (havadan havaya ve hava yüzey füzeleri),

Aviyonik Sistemler: Aktif elektronik tarama radarı, elektro-optik ve kızılötesi sensörler, yapay zeka destekli sistemler