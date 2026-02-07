Mardin’de tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır, Artuklu–Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Melek D. (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ayşenur K. (26), Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç. (26), ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Ayşenur K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.