Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 240 kg skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Kapıkule'de bir tır aramasında 240 kg skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Detaylar gelecek...

