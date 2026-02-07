Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 240 kg skunk ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Kapıkule'de bir tır aramasında 240 kg skunk ele geçirildiğini duyurdu.
Detaylar gelecek...
Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonumuzda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2026
🔻240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik❗️
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tır… pic.twitter.com/raccc6IeAc