Emine Erdoğan Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

"BU ANLAMLI BULUŞMANIN, ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ DOSTLUĞU DAHA DA PEKİŞTİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe Rania'yı da etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde ağırladığımız Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Olgunlaşma Enstitülerimizin birikiminden doğan, ince işçilikle şekillenen eserlerden oluşan 'Tabiatın Ahenginden Kültürel Hafızaya: Nakş-ı Zaman' sergisini ziyaret ettik. Bu anlamlı buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."