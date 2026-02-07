Bakan Tunç'tan IBAN dolandırıcılığı uyarısı: “Hesap numaranızı kullandırmayın”

Bakan Tunç'tan gençlere IBAN dolandırıcılığı uyarısı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"İNTERNETTE DOLANDIRICILIĞA MUHATAP OLAN GENÇLERİMİZ VAR"

Programda konuşan Bakan Tunç, IBAN dolandırıcılığına dikkat çekerek, banka hesap bilgilerinin üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Tunç,"Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz"dedi.