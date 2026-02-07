Bakan Tunç'tan IBAN dolandırıcılığı uyarısı: “Hesap numaranızı kullandırmayın”
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, IBAN dolandırıcılığına ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle gençlerin internet üzerinden dolandırıcılığa sürüklendiğine dikkat çekerek, banka hesap bilgilerinin para karşılığı başkalarına kullandırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tunç, hesap numarasını sorgulamadan verenlerin dolandırıcılığa zemin hazırladığını vurgulayarak, bu tablo nedeniyle hukuk ve adalet eğitiminin erken yaşta güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle gençlerin internet üzerinden dolandırıcılığa maruz kaldığını söyledi.
Kartal Hukuk Kulübü bünyesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin simüle edildiği 10 komisyondan oluşan Kartal AİHL Meclis Simülasyonu etkinliğinin dördüncüsü, bu yıl "Günümüz Türkiye Problemleri" temasıyla başladı. Açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Kartal İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Üç gün sürecek etkinlikte öğrenciler, güncel toplumsal ve hukuki meseleleri meclis çatısı altında ele alacak.
"İNTERNETTE DOLANDIRICILIĞA MUHATAP OLAN GENÇLERİMİZ VAR"
Programda konuşan Bakan Tunç, IBAN dolandırıcılığına dikkat çekerek, banka hesap bilgilerinin üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Tunç,"Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz"dedi.
"KENDİ MİLLİ KANUNLARIMIZI SON ÇEYREK ASIRDA YÜRÜRLÜĞE KOYDUK"
Tunç, Türkiye'nin kalkınma sürecinin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, demokratik reformların önemine işaret etti."Sadece fiziki kalkınma, altyapı, üstyapı yatırımları, barajlar, köprüler, yollar, fabrikalar, bunlarla yetinmiyoruz. Biz Türkiye'nin demokratik kalkınması olmadan ekonomik kalkınmasının olamayacağına başından inandık"diyen Tunç, çeviri kanunların yerine milli kanunların hayata geçirildiğini söyledi.
"SİVİLLERİN BİLE ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANDIĞI DÖNEMLERDEN GEÇİLDİ"
Anayasa ve yargı alanındaki reformlara değinen Tunç, vesayetçi yapının geriletildiğini vurguladı."Sivillerin bile askeri mahkemede yargılandığı dönemlerden geçti bu ülke"ifadelerini kullanan Tunç, askeri yargının kaldırılması, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını dile getirdi.
"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİREN BİR SİSTEMDİR"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Bunların en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sistem demokrasiyi güçlendiren, cumhuriyeti güçlendiren bir sistemdir. Halkın doğrudan doğruya yöneticisini sandıkta belirlemesi sistemidir, demokrasidir"dedi.
"YAMALI BOHÇAYA DÖNÜŞEN DARBE ANAYASASIYLA DEVAM ETMEK YAKIŞMAZ"
Mevcut anayasanın darbe döneminin izlerini taşıdığına dikkat çeken Tunç, "Yamalı bohçaya dönüşen bir darbe anayasasıyla değil de demokratik bir anayasayla devam etmek yakışır"diyerek, sivil, katılımcı ve temel hakları önceleyen yeni bir anayasa çağrısında bulundu.
"41 YILDIR MÜCADELE ETTİĞİMİZ TERÖRDEN KURTULMANIN EŞİĞİNE GELDİK"
Konuşmasının son bölümünde "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Bakan Tunç, "41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terörden kurtulmanın eşiğine geldik" dedi. Şehit ailelerini incitecek hiçbir adım atılmadığını vurgulayan Tunç, devletin ilgili kurumlarının koordinasyon içinde süreci izlediğini ve TBMM'deki komisyon çalışmalarının önem taşıdığını belirtti.
Tunç, "Türkiye'yi terörden temizleyerek, terörsüz bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nın inşa süreci de daha da hızlanmış olacak" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.