Asrın felaketini unutmayan ünlülerden dayanışma mesajları yağdı

Hafızalarımıza derin bir acıyla kazınan bugünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaraları sarmak için dayanışmaya, birbirimize tutunmaya ve birlikte iyileşmeye devam etmeliyiz.

Sibel Can SİBEL CAN Bir gecede değişen hayatlar, yarım kalan hikayeler hiç dinmeyen özlem… 6 Şubat'ı unutmadık. Allah tüm kayıplarımıza rahmet eylesin, geride kalanlara sabır versin.

Burcu Kara BURCU KARA Hayatımızın en acı tarihinin yıl dönümü geldi yine… Yas günümüz. Binlerce acı, milyonlarca gözyaşı… Acımız hiç dinmeyecek. Kimse asla unutulmayacak. Hepsi nurlarda uyusun.

İbrahim Tatlıses İBRAHİM TATLISES 6 Şubat'ta yaşanan depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum.