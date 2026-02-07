Asrın felaketini unutmayan ünlülerden dayanışma mesajları yağdı
Türkiye, 6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketinin 3’üncü yıl dönümünü unutmadı. Ünlüler, kayıpları anmanın yanı sıra dayanışma mesajı verdi.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketini bugün hâlâ aynı tazelikle hissediyor. Kahramanmaraş merkezli olup 11 ili etkileyen felaketinin üzerinden 1.095 gün geçti. Yitirdiğimiz 50 bini aşkın canın hatırası, tüm ülkenin kalbinde bir sızı olarak yaşamaya devam ediyor. Depremin 3'üncü yıl dönümünde birçok ünlü, paylaşımlarıyla kayıpları anmanın yanı sıra dayanışma mesajlarını da peş peşe yayınladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli, 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olarak adlandırılan 7.6 ve 7.7'lik iki büyük depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.
MUAZZEZ ERSOY
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü gerçekleşiyor. Depremi unutmadık, acılarımızı unutmadık! Depremde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet; geride kalanlara sabır diliyorum. Rabbim vatanımıza bir daha deprem acısı yaşatmasın…
HAKAN ALTUN
Hafızalarımıza derin bir acıyla kazınan bugünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaraları sarmak için dayanışmaya, birbirimize tutunmaya ve birlikte iyileşmeye devam etmeliyiz.
SİBEL CAN
Bir gecede değişen hayatlar, yarım kalan hikayeler hiç dinmeyen özlem… 6 Şubat'ı unutmadık. Allah tüm kayıplarımıza rahmet eylesin, geride kalanlara sabır versin.
BURCU KARA
Hayatımızın en acı tarihinin yıl dönümü geldi yine… Yas günümüz. Binlerce acı, milyonlarca gözyaşı… Acımız hiç dinmeyecek. Kimse asla unutulmayacak. Hepsi nurlarda uyusun.
İBRAHİM TATLISES
6 Şubat'ta yaşanan depremde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum.
SONER SARIKABADAYI
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi rahmetle anıyorum. Allah'ım hiçbir şehrimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın.