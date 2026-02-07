Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda motosikletle yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de trafiği riske atan sürücü yakalandı. Trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştirip aşırı hız yapan A.Ç. isimli sürücü hakkında hem adli hem de idari işlem uygulandı. 324 km hızla akrobatik hareketler yaptı! O trafik canavarının cezası kesildi

Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca mevcut mevzuata göre idari para cezası kesildi. YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNE GÖRE CEZALARI NE OLACAK? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin yasalaşması halinde uygulanacak yaptırımlara da dikkat çekti. Buna göre sürücünün "makas atma" ihlali nedeniyle 90 bin TL idari para cezası, 60 gün süreyle sürücü belgesinin geri alınması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi öngörülüyor. Akrobatik hareketler nedeniyle ise 46 bin TL para cezası, yine 60 gün ehliyete el konulması ve aracın trafikten men edilmesi uygulanacak. Son 5 yıl içinde ikinci kez ehliyeti geri alınan sürücülerin belgeleri ise tamamen iptal edilecek.