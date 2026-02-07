324 km hızla akrobatik hareketler yaptı! O trafik canavarının cezası kesildi
Hatay’ın Erzin ilçesinde otoyolda motosikletle 324 km hıza çıkan, akrobatik hareketler yapıp makas atan sürücü yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda motosikletle yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de trafiği riske atan sürücü yakalandı. Trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştirip aşırı hız yapan A.Ç. isimli sürücü hakkında hem adli hem de idari işlem uygulandı.
Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca mevcut mevzuata göre idari para cezası kesildi.
YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNE GÖRE CEZALARI NE OLACAK?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin yasalaşması halinde uygulanacak yaptırımlara da dikkat çekti. Buna göre sürücünün "makas atma" ihlali nedeniyle 90 bin TL idari para cezası, 60 gün süreyle sürücü belgesinin geri alınması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi öngörülüyor. Akrobatik hareketler nedeniyle ise 46 bin TL para cezası, yine 60 gün ehliyete el konulması ve aracın trafikten men edilmesi uygulanacak. Son 5 yıl içinde ikinci kez ehliyeti geri alınan sürücülerin belgeleri ise tamamen iptal edilecek.
Öte yandan motosikletin, hız sınırının 100 km olduğu otoyolda 324 km hıza ulaştığı tespit edildi. Yeni düzenlemeye göre yerleşim yeri dışında hız sınırını 71 km ve üzeri aşan sürücülere 30 bin TL para cezası ve 90 gün ehliyete el koyma cezası verilecek. Bu kapsamda söz konusu motosiklet 120 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyeti de 150 gün süreyle geri alınacak.
Yetkililer, "Tek amacımız trafik kazalarında can kaybını önlemek. Hızdan yana değil, hayattan yana olalım" mesajını verdi. Ortalama hızda yüzde 5'lik bir düşüşün, ölüm riskini yüzde 30 azalttığına dikkat çekilerek, can ve trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunuldu.