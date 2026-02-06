Schengen için yeni dönem: Bakan Fidan AB Komiseri Kos ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Avrupa Komisyonu ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ele alındı. Taraflar, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yeniden teyit ederken, hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaptı.