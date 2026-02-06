Schengen için yeni dönem: Bakan Fidan AB Komiseri Kos ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AB Komiseri Marta Kos’un Ankara’daki görüşmesinde, Türkiye’nin aday ülke statüsü teyit edilirken, Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizelerine kolaylık sağlayan karar olumlu karşılandı.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkilerini görüştü.
- Görüşmede Türkiye'nin aday ülke statüsü teyit edilirken, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı.
- Toplantıda, Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi verilmesini kolaylaştıran Komisyon Kararı'ndan duyulan memnuniyet ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Avrupa Komisyonu ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ele alındı. Taraflar, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yeniden teyit ederken, hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaptı.
SCHENGEN VİZELERİNE KOLAYLIK KARARI
Görüşmede ayrıca, Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizelerinin verilmesinde kolaylık sağlayan Komisyon Kararı'nın kabul edilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Tarafların, söz konusu kararın somut faydalar üreterek temasların ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.