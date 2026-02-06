MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'de konuşuyor | CANLI YAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremin 3. yılında Osmaniye'de konuşuyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Asrın felaketi" olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.
AHaber CANLI YAYIN
Depremin 3. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Osmaniye'yi ziyaret etti.
Bahçeli önemli açıklamalarda bulunuyor:
Devlet-millet dayanışmasını gösterdik.
Detaylar gelecek...