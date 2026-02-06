Enkaz altındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutan baba Mesut Hançer konuştu: Bu acı tarif edilebilecek acı değil

MESUT HANÇER: TARİFE EDİLECEK BİR ACI DEĞİL

Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

BU ACI HİÇ TARİF EDİLECEK GİBİ DEĞİL

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara'dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik."diye konuştu.