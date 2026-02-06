Enkaz altındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tutan baba Mesut Hançer konuştu: Bu acı tarif edilebilecek acı değil
"Asrın felaketi"de enkaz altındaki kızı Irmak Leyla Hançer’in elini tuttuğu o kareyle hafızalara kazınan baba Mesut Hançer Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda kızının mezarı başında konuştu. Yaşadıkları acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Hançeri, "Bu acı hiçbir zaman dinmiyor, unutulmuyor. Kızımı, ailemi kaybettim; anlatılacak gibi değil" ifadelerini kullandı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.
Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.
Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.
SEMBOL OLAN KAREDEKİ BABA KONUŞTU
Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Mesut Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.
MESUT HANÇER: TARİFE EDİLECEK BİR ACI DEĞİL
Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.
Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara'dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik."diye konuştu.