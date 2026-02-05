Cuma Hutbesi 6 Şubat 2026: Diyanet'ten depremin yıl dönümünde birlik ve dayanışma vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, depremin yıl dönümünde birlik ve beraberlik vurgusuyla 06 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesini yayımladı.

🔷 6 ŞUBAT 2026 CUMA HUTBESİ

Bu hafta Türkiye genelindeki tüm camilerde "Birlik ve Beraberlik" konulu hutbe irat edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu anlamlı metin, toplumu millet yapan temel değerlerin başında gelen kardeşlik, vatan sevgisi ve zor zamanlardaki dayanışma ruhunu merkezine alıyor. Özellikle büyük afetlerin ardından milletçe sergilenen yardımlaşma bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve bu ruhun hayatın her alanına yayılması gerektiği hatırlatıldı.

🔷KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA İLE YARALAR SARILIYOR

Hutbede, İslam dininin sevgi, saygı ve merhamet temelinde bir yaşamı emrettiği ifade edildi. Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde vatan sevgisi ve şanlı bayrağımız altında birleşmekle mümkün olduğu belirtilirken, deprem gibi zorlu sınavlarda milletin gösterdiği "tek yürek" olma hali övüldü. Ayrılığın yasaklandığı, yardımlaşmanın ise müminlerin en önemli özelliği olduğu vurgulanarak, toplumun her bir ferdinin birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gerektiği aktarıldı.