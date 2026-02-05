Cuma Hutbesi 6 Şubat 2026: Diyanet'ten depremin yıl dönümünde birlik ve dayanışma vurgusu
Diyanet, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yayımladığı hutbede birlik ve beraberliğin toplumu ayakta tutan en temel güç olduğunu belirtti. Vatan sevgisi ve bayrak bağlılığının önemi vurgulanırken, kardeşlik bağlarının her zamankinden daha güçlü tutulması gerektiği hatırlatıldı.
Haftalık Cuma hutbesinde "Birlik ve Beraberlik" teması işlenerek depremde hayatını kaybedenler rahmetle anıldı. İslam'ın dayanışma emrine dikkat çeken hutbede, milletin zor günlerdeki yardımlaşma ruhunun hayatın her alanına taşınması gerektiği ifade edildi.
🔷 6 ŞUBAT 2026 CUMA HUTBESİ
Bu hafta Türkiye genelindeki tüm camilerde "Birlik ve Beraberlik" konulu hutbe irat edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu anlamlı metin, toplumu millet yapan temel değerlerin başında gelen kardeşlik, vatan sevgisi ve zor zamanlardaki dayanışma ruhunu merkezine alıyor. Özellikle büyük afetlerin ardından milletçe sergilenen yardımlaşma bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve bu ruhun hayatın her alanına yayılması gerektiği hatırlatıldı.
🔷KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA İLE YARALAR SARILIYOR
Hutbede, İslam dininin sevgi, saygı ve merhamet temelinde bir yaşamı emrettiği ifade edildi. Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde vatan sevgisi ve şanlı bayrağımız altında birleşmekle mümkün olduğu belirtilirken, deprem gibi zorlu sınavlarda milletin gösterdiği "tek yürek" olma hali övüldü. Ayrılığın yasaklandığı, yardımlaşmanın ise müminlerin en önemli özelliği olduğu vurgulanarak, toplumun her bir ferdinin birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gerektiği aktarıldı.
🔷BAYRAK MESAJI
Hutbenin en can alıcı kısımlarından biri olan şanlı bayrağımıza dair Arif Nihat Asya'nın dizeleri ve toplumsal mesajlar şu şekilde paylaşıldı:
"Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı yerde zulme ve zalime, korkuya ve kedere geçit yoktur. Bizler; rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı başımızın üstünde tutmayı şeref bildik. En mutlu günlerimizi onun gölgesinde yaşadık. Onu gördüğümüz her yerde huzur bulduk."
"MÜMİNLER BİBİRİNİ DESTEKLEYEN TUĞLALAR GİBİDİR"
Diyanet, mesajlarını güçlendirmek adına Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'ten şu delillere yer verdi:
🔶 Ayet-i Kerime:"Hep birlikte Allah'ın ipine, sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın..." (Al-i İmrân, 3/103).
🔶 Hadis-i Şerif: "Müminler bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir." (Buhâri, Salât, 88) .
🔶 Hadis-i Şerif: "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer." (Müslim, Birr, 66) .
🔷 6 ŞUBAT İÇİN ANLAMLI PAYLAŞIM
Hutbenin bugün işlenmesinin en somut ve derin sebebi, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü olmasıdır. Toplumun hafızasında taze olan bu acı gün, aynı zamanda milletin enkaz altından el birliğiyle nasıl kalktığının, aşını ve evini nasıl paylaştığının bir hatırlatıcısıdır. Diyanet, bu anlamlı günde birlik ruhunun sadece afet anlarında değil, her zaman diri tutulması gerektiğini vurgulayarak toplumsal barışı ve güveni pekiştirmeyi hedefliyor.
Hutbenin sonunda, afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve vatan uğruna can veren şehitler için dualar edildi. Milli ve manevi değerlerin etrafında birleşildiği sürece hiçbir engelin aşılamayacağı belirtilerek, tüm insanlığın her türlü fitne ve afetten korunması niyaz edildi.
6 ŞUBAT 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ
Tarih: 06.02.2026
﷽
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَم۪يعًا وَلَا تَفَرَّقُواۖ...
وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.
BİRLİK VE BERABERLİK
Muhterem Müslümanlar!
İnsanları toplum haline getiren, milletlerin tarih sahnesinde yer almasını sağlayan değerlerden biri de birlik ve beraberlik duygusudur.
Yüce dinimiz İslam; sevgi ve saygı içinde kardeşçe yaşamayı, şefkat ve merhametle birbirimize muamele etmeyi emretmektedir. Cenâb-ı Hak,"Hep birlikte Allah'ın ipine, sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…"[1]buyurarak; ayrılığı, kardeşlik bağlarını koparmayı, birbirimizden ilgi ve alakayı kesmeyi yasaklamaktadır.
Aziz Müminler!
Birlik ve beraberliğimizin en güzel tezahürü vatan sevgisinde ortaya çıkmaktadır. Zira vatan; tarihimizdir, kültürümüzdür, geçmişimizdir, geleceğimizdir. Hürriyetimiz için her türlü sıkıntıya göğüs gerdiğimiz cennet yurdumuzdur. Uğruna canını veren aziz şehitlerimizin ve cepheden cepheye koşan kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir.
Kıymetli Müslümanlar!
Birlik ve beraberliğimizin, hürriyet ve bağımsızlığımızın sembolü ise şanlı bayrağımızdır. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı yerde zulme ve zalime, korkuya ve kedere geçit yoktur. Bizler; rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı başımızın üstünde tutmayı şeref bildik. En mutlu günlerimizi onun gölgesinde yaşadık. Onu gördüğümüz her yerde huzur bulduk. Bayrak şairimiz, içimizde yeşerttiğimiz bu duyguları ne de güzel ifade etmiştir:
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Değerli Müminler!
Birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergelerinden biri de afet günlerinde ve zor zamanlarda gösterdiğimiz yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. Nitekim üç yıl önce bugün, hepimizi derinden sarsan iki büyük deprem yaşadık. Her zaman olduğu gibi o gün de omuz omuza verdik. Enkazdan kurtulan her bir kardeşimiz için birlikte sevindik. Hayatını kaybeden her bir canımız için aynı hüznü yaşadık. Rabbimizin inayeti, devletimizin iradesi ve milletimizin kenetlenmesiyle yaralarımızı sardık. Aşımızı ve evimizi paylaşarak acılarımızı dindirdik. "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer"[2]hadis-i şerifinin yaşayan şahitleri olduk.
Aziz Kardeşlerim!
Bugün bize düşen; birlik ve beraberlik ruhunu hayatımızın her alanına taşımaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Müminler bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir"[3]hadis-i şerifleri gereğince ellerimizi ve gönüllerimizi birbirine kenetlemektir. Aramızdaki muhabbeti diri tutmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlü kılmaktır. Unutmayalım ki, aynı inanç ve idealler etrafında, bu cennet vatan üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bir ve beraber olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.
Bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere yaşadığımız afetler sebebiyle ahirete irtihal eden kardeşlerimize, mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden şehitlerimize Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Memleketimizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı her türlü afetten, fitne ve fesadın şerrinden muhafaza etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.
[1] Âl-i İmrân, 3/103.
[2]Müslim, Birr, 66.
[3] Buhâri, Salât, 88.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü