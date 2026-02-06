CANLI | Başkan Erdoğan'dan Osmaniye'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla Osmaniye'de düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Osmaniyeliler, Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerin değerli genel başkanları, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Osmaniye'mizin dört bir yanındaki kardeşime selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. 81 ilin tamamına gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza en içten muhabbetlerimizi iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

6 Şubat depremlerinin 3. seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de tüm şehitlerimizle haşru cem eylesin. Tüm depremzedemize bugün bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

"BAZI ACILARI DİNDİRMEYE ZAMAN YETMEZ"

Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, kaybettiğimiz canları ne yazık ki geri getiremeyiz. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Nice hayatlar yarım kaldı. Tüm bunlar bir milletin yaşayacağı en zorlu sınavlardan biridir.

Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum, dirayet sahibi Osmaniye'yi görüyorum. Umutsuz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız, biz Müslümanız. Acımız fazla, yasımızı tabiki tutacağız ama geleceğe bakmayı, yola devam etmeyi de asla unutmayacağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacağız, sahip çıkacağız. Umutsuzluk girdabına düşmediğiniz için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışırken maalesef ana muhalefetin başını çektiği çevreler bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Ne kadar proje varsa bu hazımsızlar depremzedelerin duygularını istismar etmeye çalıştılar. Deprem turistlerinin atmadığı iftira kalmadı. Çıktılar hep bir ağızdan koro halinde"devlet vatandaşını yalnız bıraktı, çalışmalar oy rengine göre yapılıyor, bunlar bu evleri bitiremez"dediler. İşte evler burada, kardeşlerim bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne bir taş koydular. Sonuçta ne oldu, hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Bunların toksik siyasetine teslim olmadık. Sadece 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi imar ve ihya ettik. Sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN HÜKÜMETİ HEDEF ALMASI



Varsa bir eserin çıkar millete anlatırsın. Eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın, ona buna sataşırsın. Biraz kendini düzeltse bir yere kadar anlayışla karşılarız. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun bari faydası olana engel çıkarma. Çık teşekkür et. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor.



Ters çevirmekle kuyudan minare olmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız çarpıtmalarınız hakikatin yerini alamaz, milletim ne yaptığımızı çok iyi biliyor.







