Başkan Erdoğan'dan 6 Şubat depremi paylaşımı: "Sözümüzü tuttuk"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketine ilişkin bir paylaşım yaptı. Depremde yıkılan şehirleri tekrar ayağa kaldırmaya dair millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Depremde yıkılan şehirleri tekrar ayağa kaldırmaya dair millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade eden Başkan Erdoğan,"Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."dedi.
Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.
Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.
Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.
Sözümüzü tuttuk.