Başkan Erdoğan'dan 6 Şubat depremi paylaşımı: "Sözümüzü tuttuk"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın 6 Şubat deprem paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)



Depremde yıkılan şehirleri tekrar ayağa kaldırmaya dair millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade eden Başkan Erdoğan,"Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."dedi.