Başkan Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı: İşte seçtiği kareler

'Doğal Yaşam ve Çevre' kategorisinde Şebnem Coşkun'un 'Kirli kanatlar' fotoğrafı tercih edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen AA foto muhabirleri yarışmasında 6 kategorideki 112 fotoğrafı değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını Mısır ziyareti dönüşü uçakta inceledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Başkan Erdoğan'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

BAŞKAN HANGİ KARELERİ SEÇTİ

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun çektiği "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.