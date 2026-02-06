Başkan Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı: İşte seçtiği kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Başkan Erdoğan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinde ödülle layık görülen Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtılan anları gösteren fotoğrafı oldu.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen AA foto muhabirleri yarışmasında 6 kategorideki 112 fotoğrafı değerlendirdi
- Erdoğan 'Haber' kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun 'Göklerin fatihi', 'Spor' kategorisinde Esra Bilgin'in 'Alperen' adlı fotoğraflarını seçti
- 'Doğal Yaşam ve Çevre' kategorisinde Şebnem Coşkun'un 'Kirli kanatlar' fotoğrafı tercih edildi
- 'Gazze: Açlık' kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze'de yemek dağıtımını gösteren fotoğrafı seçildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını Mısır ziyareti dönüşü uçakta inceledi.
BAŞKAN HANGİ KARELERİ SEÇTİ
"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun çektiği "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Erdoğan, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Erdoğan, Şebnem Coşkun'un çektiği "Kirli kanatlar" başlıklı fotoğrafı tercih etti.
ERDOĞAN BM GENEL KURULU'NDA GÖSTERDİĞİ FOTOĞRAFA OY VERDİ
Erdoğan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin fotoğraf kategorisinde ödülle layık görülen Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtılan anları gösteren fotoğrafı oldu.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflarla dünya kamuoyuna anlatmış ve Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafı da göstermişti.