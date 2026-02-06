Bakan Kurum deprem bölgesinde görev yapan işçi ve mühendisleri paylaştı

"'BURASI BENİM' DİYEBİLECEK BİR YER…" İnşa sürecinde topograf olarak görev yapan 23 yaşındaki Vakkas Çeskir, mesleği ile gurur duyduğunu belirterek "Şehrime katkısı olması için bu işte çalışıyorum. Halkın gelip de evini teslim aldığındaki sevinci.. 'Burası benim' diyebilecek bir yer. Güzel oldu yani. İnsanlar yaşadıklarını bir an olsun unutuyor. Tekrardan bu şekilde olması, toparlanması gurur verici bir şey" dedi.

Sinan Akkaya

"BURADA BİR ÇÖP TOPLASAM BİLE BENİM İÇİN GÜZEL OLURDU"

Makine teknikeri olarak görev yapan Sinan Akkaya ise depremin ilk anından itibaren sahada olduğunu söyledi: Hiç iç açıcı değildi. Her yer birbirine girmişti. Binalar üst üste çökmüştü. Açıkçası 'Burası bitmez' dedim. 5 sene, belki 10 senede toparlanması çok uzun sürer diye düşündüm. Ama işe başladık. İş ilerledikçe hevesimiz daha da arttı. Her gün o binaları yapıp sahiplerine teslim etme hevesiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettik. İlerleyen süreçlerde 'evet oluyor, olacak, bitecek' dedik. İnsanlara sıcak bir yuva verebilmek, o düşünceyle, o hayalle motivasyonumuzu kaybetmeden sürekli çalışmaya devam ettik. İçimden atamadığım bir sevinç, bir heves vardı. Çünkü eski hali de güzeldi ama bu yeni hali daha da güzel oldu. İlk binamızı bitirdiğimizde ve ilk anahtarımızı verdiğimizde o ev sahibinin gözlerindeki sevinci hissettim. İnsan nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun bir sıcak ev, sıcak yemek, bir sıcak çay arar. İnsanlara bu evleri yapıp verebilmek bizi çok gururlandırıyor, çok motive ediyor. Sadece makine teknikeri olarak değil, burada bir çöp toplasam bile benim için güzel olurdu.