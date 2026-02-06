6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Malatya'da vatandaşlar hastaneden koşarak kaçtı

Depremden koşarak kaçtılar. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte hasta, hasta yakınları, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin dışarıya çıkma çabaları yer aldı. Sedye ve tekerlekli sandalyeyle yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara hastane personeli ve vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.

Hastaneden koşarak çıktılar. Havanın soğuk olması nedeni ile deprem sonrası battaniye almak için içeri girenlerin artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansıdı.