6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Malatya'da vatandaşlar hastaneden koşarak kaçtı
6 Şubat 2023'te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük depreme Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yakalanan vatandaşların panikle dışarı kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Malatya Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nden yeni görüntüler ortaya çıktı.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem sırasında hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin tahliye çabaları yer aldı.
- Tekerlekli sandalye ve sedyedeki hastalara vatandaşlar ve hastane personelinin yardım ettiği görüldü.
- Deprem sonrası soğuk hava nedeniyle battaniye almak için içeri giren vatandaşların artçı sarsıntıya yakalanma anları kameralara yansıdı.
- Depremi sokakta yakalanan bir vatandaş tekbir getirerek sarsıntının bitmesini bekledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine ilişkin Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı.
6 Şubat depreminden yeni görüntüler
Görüntülerde, hasta ve hasta yakınlarıyla hastane personelinin çıkma çabaları yer aldı.
Tekerlekli sandalyede sedyedekiler ile yürüme güçlüğü çekenlere vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte hasta, hasta yakınları, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin dışarıya çıkma çabaları yer aldı. Sedye ve tekerlekli sandalyeyle yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara hastane personeli ve vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.
Havanın soğuk olması nedeni ile deprem sonrası battaniye almak için içeri girenlerin artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansıdı.
7.6 büyüklüğündeki depreme sokakta yakalanan bir kişi de o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tekbirler getiren vatandaşlar yaşanan sarsıntının bitmesini bekleyerek gözyaşı döktü.