Türkiye 6 Şubat’ta tek yürek! Hayatını kaybedenler ülkenin dört bir yanında dualarla anıldı
6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılında yurt genelinde anma programları düzenlendi, dualar edildi. Saat 04.17’de Adıyaman’da sessiz yürüyüşle zaman durdu, İstanbul’dan Kahramanmaraş’a acı bir kez daha hissedildi. “Rabbim bir daha yaşatmasın” sözleri meydanlarda yankılandı.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler için yurtta anma programları düzenlenmeye başladı. Programlar kapsamında dualar edildi. Bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.6 Şubat depreminde 3'üncü yıl!
ADIYAMAN'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde Adıyaman'da saat 04.17'de zaman durdu. Vatandaşlar sokaklara ve meydanlara akın etti. Depremlerde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş gerçekleştirilirken, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
BAKAN YERLİKAYA SESSİZ YÜRÜYÜŞE KATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.
Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.
Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu. Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.
İSTANBUL
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı. Kuleye, depremlerin ardından engelli kalan depremzedelerin görüntüleri ile "6 Şubat'ta sadece binalar yıkılmadı, insanların bedensel bütünlüğü de enkazların altında kaldı. Engellilik bir kader değil, sağlam olmayan yapıların bedelidir." yazısının yer aldığı video yansıtıldı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybedenler 3. yıl dönümünde anılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi. Dualar sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Programda konuşan protokol üyeleri, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayarak, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi. 6 Şubat depremlerinin anısına Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde deprem şehitlerinin isimleri yansıtıldı. Yapılan açıklamalarda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.
'RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN'
Selver Can adlı vatandaş, "Rabbim bir daha yaşatmasın o günler bir daha gelmesin" derken, Serap Arıcıoğlu ise,"Üçüncü yılı dolduruyoruz. Acımız hala ayakta ilk günkü gibi duruyoruz. Artık mutlu olamıyoruz" diye konuştu. Kazım Budak isimli şoför ise, "6 Şubat depremi sonrası iş makinamızı arabaya yükledik sorgusuz deprem bölgesine odaklandım. İbreye hiç bakmadım. Bir can fazla kurtarayım diye ölümü göze alarak gaza bastım deprem bölgesine. Allah'ım bir daha felaketi göstermesin" dedi.
GAZİANTEP
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Depremlerde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı'nın bulunduğu alanda düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, enkaz alanına karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Depremde yakınlarını kaybedenlerin enkaz alanına bıraktığı fotoğraflar ve çiçekler, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Etkinlik kapsamında katılımcılara helva ikram edildi.
ZONGULDAK
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Zonguldak'ta anma programı düzenlendi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Madenci Anıtı önünde toplanan kalabalık, hayatını kaybedenleri dualar ve karanfillerle andı.
Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, katılımcılar ellerindeki karanfilleri deprem bölgesinde büyük kahramanlık gösteren madencileri simgeleyen Madenci Anıtı'nın önüne bıraktı.
'ALLAH BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada: 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun. ifadelerini kullandı.
'ACINIZ ACIMIZ YASINIZ YASIMIZDIR'
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: Hepimizi derinden sarsan, milletimizin yüreğinde derin yaralar açan 6 Şubat depremlerinin sene-i devriyesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize Cenab-ı Allah'tan sabır niyaz ediyorum. Acınız acımız, yasınız yasımızdır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da daima yanınızdadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza etsin.
'YÜREĞİMİZİ YAKAN BU ACIYI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu büyük acıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kayıplarımızın hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek bırakmak için; şehirlerimizi, yollarımızı ve yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa etmeye kararlıyız. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânları cennet olsun."