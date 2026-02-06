Türkiye 6 Şubat’ta tek yürek! Hayatını kaybedenler ülkenin dört bir yanında dualarla anıldı

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıldönümünde Adıyaman'da saat 04.17'de zaman durdu. Vatandaşlar sokaklara ve meydanlara akın etti. Depremlerde hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş gerçekleştirilirken, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler için yurtta anma programları düzenlenmeye başladı. Programlar kapsamında dualar edildi. Bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sessiz yürüyüşe katıldı. (Görsel DHA'dan alınmıştır)

BAKAN YERLİKAYA SESSİZ YÜRÜYÜŞE KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.

Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu. Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.