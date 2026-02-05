Marmara için kritik uyarı! Deprem uzmanı 7 ve üstünü işaret etti: "Olacağına kesin diyebiliriz"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi'nde 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin yaşanmasının bilimsel verilere göre kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da geçmişte büyük depremlerin yaşandığını, gelecekte de yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Özellikle 7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var." dedi.

Tüysüz, İstanbul'da hissedilen depremler incelendiğinde Bizans döneminde 49, Osmanlı döneminde ise 52 depremin kayıtlara geçtiğini, bunların az ya da çok hasar oluşturduğunu kaydetti.

Marmara'da meydana gelen depremlerin Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi kayıtlarda yer aldığını anlatan Tüysüz, "Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz." dedi.

Tüysüz, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye ve Edirne Depremselliği" konulu konferansta, Türkiye'nin deprem kuşağında olan bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Bilimsel çalışmaların bu beklentiyi doğruladığını ifade eden Tüysüz, "Özellikle 7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı arkadaşlar 'Deprem olmayacak.' deseler de bunların yaptığı bu görüşe altlık oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef bulunmamaktadır." diye konuştu.

Bu depremlerin dağılımına bakıldığında özellikle Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Ganos segmentinde yoğunlaştığını vurgulayan Tüysüz, Marmara'da bugün için ciddi bir deprem beklentisi bulunduğunu dile getirdi.

Tüysüz, 1509 ve 1766 depremlerinin meydana geldiği bölgede yeniden bir depremin yaşanacağını vurgulayarak, "Olası en büyük deprem 7,2-7,3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor." ifadelerini kullandı.