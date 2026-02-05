Kardeşinin intikamı mı? Adana'da eşi Kadriye Alver'i öldüren Şevket Alver cesedin başında ağladı

Adana 'da eşi Kadriye Alver'i (39) bıçakladıktan sonra cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan Şevket Alver ile ilgili bomba bir detay ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan Şevket Alver, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini belirterek, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı"dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Alver, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Adana'da 2006 yılında eski sevgilisi Kadriye Alver'in Şevket Alver ile evlenmesini içine sindiremeyen Halil İbrahim Olgun'un (52), Şevket Alver'in kardeşi Adnan Alver'i (26) pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

İNTİKAM DENEMESİ YAPMIŞT

Gözaltına alınıp, tutuklanacağı adliyeye götürülürken Olgun'u intikam almak için öldürmek isteyen Şevket Alver'in de bu sırada tabancasının namlusuna mermi sürmüş halde adliye yakınlarında bir kahvehanede beklerken polis tarafından yakalanarak saldırının engellendiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Şevket Alver'in bir süre sonra tahliye olduğu bildirildi.