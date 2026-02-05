Kardeşinin intikamı mı? Adana'da eşi Kadriye Alver'i öldüren Şevket Alver cesedin başında ağladı
Adana’da eşi Kadriye Alver’i bıçaklayarak öldüren ve cesedin başında ağlarken yakalanan Şevket Alver’le ilgili kan donduran bir gerçek ortaya çıktı. Alver’in kardeşinin, yıllar önce eşinin eski sevgilisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenildi.
Adana'da eşi Kadriye Alver'i (39) bıçakladıktan sonra cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan Şevket Alver ile ilgili bomba bir detay ortaya çıktı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. 3 çocuğunu okula gönderen kargo işçisi Şevket Alver ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Şevket Alver, eşini defalarca bıçakladı. Ailenin alt kattaki dairede oturan akrabaları gürültü seslerini duyunca yukarı çıktı. Şevket Alver'in, eşinin cesedi başında ağladığını gören akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, Şevket Alver'i gözaltına aldı. Alver'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Emniyette ifadesi alınan Şevket Alver, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini belirterek, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı"dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Alver, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
EŞİNİN ESKİ SEVGİLİSİ, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Adana'da 2006 yılında eski sevgilisi Kadriye Alver'in Şevket Alver ile evlenmesini içine sindiremeyen Halil İbrahim Olgun'un (52), Şevket Alver'in kardeşi Adnan Alver'i (26) pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.
İNTİKAM DENEMESİ YAPMIŞT
Gözaltına alınıp, tutuklanacağı adliyeye götürülürken Olgun'u intikam almak için öldürmek isteyen Şevket Alver'in de bu sırada tabancasının namlusuna mermi sürmüş halde adliye yakınlarında bir kahvehanede beklerken polis tarafından yakalanarak saldırının engellendiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Şevket Alver'in bir süre sonra tahliye olduğu bildirildi.