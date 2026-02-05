Başkan Erdoğan davet etti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
- Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis başkanlığında yapılacak.
- Konsey Toplantısı'nda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iş birliği imkanları ele alınacak.
- Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
- Ziyaret kapsamında ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinler imzalanacak.
Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."