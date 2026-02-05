Başkan Erdoğan davet etti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret

Konsey Toplantısı'nda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve iş birliği imkanları ele alınacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan ve Miçotakis

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır.