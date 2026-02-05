Algı var altyapı yok: CHP'li Çeşme’de sokaklar göle döndü
Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’na yönelik sözleriyle tepki çeken CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yönettiği ilçede, sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Altyapı yetersizliği nedeniyle yaşanan tablo, belediye yönetimi ve yatırımlara ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
- İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, günlük yaşam ve trafik olumsuz etkilendi.
- Yaşanan sel, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı üyelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından meydana geldi.
- Su baskınları, ilçede uzun süredir devam eden ve her yağışta tekrarlanan altyapı yetersizliği tartışmalarını yeniden başlattı.
- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, belediye yönetimini altyapı sorunları ve Başkan Denizli'nin üslubu nedeniyle eleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı üyelerine yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken CHP'li Lal Denizli'nin yönettiği Çeşme, bu kez sağanak yağış sonrası ortaya çıkan tabloyla gündeme geldi. Kısa sürede etkisini artıran yağışın ardından ilçede cadde ve sokaklar göle dönerken, yaşananlar belediye yönetimi ve altyapı yatırımlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
"SİZE SÖZ HAKKI VERMEK BİLE ÖDÜL"
CHP'li Belediye Başkanı Lal Denizli, geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı grubuna yönelik,
"Değil fikir almak, size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül" ifadelerini kullanmıştı. Denizli'nin, "Ülkede ne ekonomi ne yatırım alanında sizin zihniyetinizden akıl alacak değilim"sözleri kamuoyunda "küstah" ve "hakaret içeren" bir üslup olarak değerlendirilmiş, çıkış geniş yankı uyandırmıştı.
SERT SÖZLERİN ARDINDAN ÇEŞME'DE SEL MANZARASI
Bu tartışmaların yankıları sürerken, öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, Çeşme ve Urla ilçelerinin ardından İzmir kent merkezinde de etkili oldu. Özellikle Çeşme'de ana arterler ve ara sokaklar sular altında kaldı.
Rögarların taşmasıyla birlikte birçok noktada ciddi su birikintileri oluştu. Derelerden ve cadde üzerinden akan suların denize karışması sonucu kıyı şeridinde suyun renginin değişmesi dikkat çekti.
ALTYAPI TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ
Her yağışta benzer görüntülerin ortaya çıktığı Çeşme'de, altyapı yatırımlarının yetersizliği bir kez daha gündeme geldi. Kısa süreli bir sağanağın bile günlük yaşamı felç etmesi, belediyenin yıllardır çözüm üretemediği altyapı sorunlarını yeniden tartışmaya açtı.
Vatandaşlar, belediye yönetiminin sık sık dile getirdiği sözde "şeffaflık" ve "başarılı belediyecilik" vurgularının, sahadaki tabloyla örtüşmediğini ifade etti.
TRAFİK AKSADI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Yoğun yağış nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı.
Su baskınlarının yaşandığı alanlarda ekipler çalışma başlattı. Tıkanan mazgalların açılması ve biriken suların tahliyesi için müdahale edilirken, geç kalındığı yönündeki eleştiriler de dile getirildi.
"23 YILLIK ZULÜM" SÖZLERİNE SAHADAN TEPKİ
Denizli'nin, "İnsanlar sizin 23 yıllık zulmünüzden kaçıp CHP'li belediyelere sığındı" ifadeleri hafızalardayken, Çeşme'de yağış sonrası yaşananlar tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda,
"Çeşme'de yazın su yok, kışın sel var; kibir ise tavan"şeklindeki yorumlar dikkat çekti.
AK PARTİ CEPHESİNDEN SERT ELEŞTİRİLER
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, paylaştığı videoyla Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi eleştirerek,
"CHP'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu izledik. Çeşme halkının oyuyla seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen bir anlayışla ilçe yönetiliyor" ifadelerini kullandı. Saygılı, paylaşımında Ziya Paşa'nın, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"dizelerine de yer verdi.
AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ise yaptığı açıklamada, iki gün önce Belediye Meclisi'nde sert çıkışlar yapan Denizli'nin yönettiği Çeşme'de bugün esnaf ve vatandaşın yaşadığı mağduriyetin ortada olduğunu belirtti. Özen, sel ve taşkınlar nedeniyle zarar gören Çeşmelilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları nedeniyle ilçede ciddi bir memnuniyetsizlik yaşandığını ifade etti.
UYARI VAR SORULAR CEVAPSIZ
Yetkililer, yağışın sürmesi ihtimaline karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak Çeşme'de ortaya çıkan tablo, uyarıların ötesinde, altyapı yatırımlarının neden hala tamamlanamadığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.