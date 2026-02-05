Algı var altyapı yok: CHP'li Çeşme’de sokaklar göle döndü

ALTYAPI TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ Her yağışta benzer görüntülerin ortaya çıktığı Çeşme'de, altyapı yatırımlarının yetersizliği bir kez daha gündeme geldi. Kısa süreli bir sağanağın bile günlük yaşamı felç etmesi, belediyenin yıllardır çözüm üretemediği altyapı sorunlarını yeniden tartışmaya açtı. Vatandaşlar, belediye yönetiminin sık sık dile getirdiği sözde "şeffaflık" ve "başarılı belediyecilik" vurgularının, sahadaki tabloyla örtüşmediğini ifade etti.

TRAFİK AKSADI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI Yoğun yağış nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde araçlar yolda kaldı. Su baskınlarının yaşandığı alanlarda ekipler çalışma başlattı. Tıkanan mazgalların açılması ve biriken suların tahliyesi için müdahale edilirken, geç kalındığı yönündeki eleştiriler de dile getirildi.

"23 YILLIK ZULÜM" SÖZLERİNE SAHADAN TEPKİ Denizli'nin, "İnsanlar sizin 23 yıllık zulmünüzden kaçıp CHP'li belediyelere sığındı" ifadeleri hafızalardayken, Çeşme'de yağış sonrası yaşananlar tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda,

"Çeşme'de yazın su yok, kışın sel var; kibir ise tavan"şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) AK PARTİ CEPHESİNDEN SERT ELEŞTİRİLER AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, paylaştığı videoyla Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi eleştirerek,

"CHP'nin yeni nesil belediye başkanının, demode ve fosil siyaset şovunu izledik. Çeşme halkının oyuyla seçilen meclis üyelerini konuşturduğu için takdir bekleyen bir anlayışla ilçe yönetiliyor" ifadelerini kullandı. Saygılı, paylaşımında Ziya Paşa'nın, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz"dizelerine de yer verdi. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ise yaptığı açıklamada, iki gün önce Belediye Meclisi'nde sert çıkışlar yapan Denizli'nin yönettiği Çeşme'de bugün esnaf ve vatandaşın yaşadığı mağduriyetin ortada olduğunu belirtti. Özen, sel ve taşkınlar nedeniyle zarar gören Çeşmelilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları nedeniyle ilçede ciddi bir memnuniyetsizlik yaşandığını ifade etti.